Die erste Hitzewelle des Jahres ist im Anmarsch

Nach dem durchwachsenen Pfingstwochenende folgt in dieser Woche die erste Hitzewelle des Jahres. Auch in Rheinland-Pfalz wird es deutlich über 30 Grad heiß.

Deutschland steuert auf die erste Hitzewelle des Jahres zu. Ab Mitte der Woche wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen des Landes über 30 Grad warm. Das Hochsommerwetter hält allerdings wohl nicht lange an.

Der Dienstag wird - so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert - schon überwiegend sonnig, nur im Westerwald kann es noch etwas tröpfeln. Es wird deutlich wärmer als in den letzten Tagen, am Rhein steigen die Werte bereits auf sommerliche 26 Grad.

Ab Mitte der Woche legt sich der Sommer dann richtig ins Zeug, mit viel Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 30 Grad. Zum Wochenende hin kann es dann aber schon wieder schwülheiß mit Gewittern werden - so richtig kalt wird es danach aber auch nicht.