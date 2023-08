Nach den heftigen Unwettern erwartet Rheinland-Pfalz am Wochenende eine neue Hitzewelle. Auch nachts ist keine Abkühlung in Sicht. Experten warnen vor hohen Belastungen für den Körper.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für das Wochenende in ganz Deutschland eine "signifikante Hitzewelle", die für schwül-warmes Wetter und Höchstwerte von deutlich über 30 Grad sorgt. Anhalten soll die Hitze etwa bis Mitte kommender Woche.

Ab Freitag stabil über 30 Grad in RLP

In Rheinland-Pfalz erwarten die Meteorologen am Freitag Temperaturen von bis zu 33 Grad, am Samstag und Sonntag sogar bis 34 Grad. Wegen der großen Schwüle drohen am Samstag fast im ganzen Bundesland und besonders in Ballungsgebieten sogenannte Tropennächte, bei denen die Temperaturen auch nachts nicht unter die 20-Grad-Marke fallen. Am Samstagabend könnte es vor allem im Norden und in höheren Lagen gewittern. Größere Unwetter sind jedoch nicht zu erwarten.

Der Hochsommer ist zurück in Rheinland-Pfalz SWR

Der DWD warnt vor der körperlichen Belastung durch die Höchstwerte. Noch kritischer sei aber die fehlende nächtliche Abkühlung durch die Schwüle. Besonders belastend sind diese Hitzeperioden für alte oder körperlich geschwächte Personen. Voraussichtlich wird der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende Hitzewarnungen herausgeben.

Was ist eine Hitzewarnung? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt eigenen Angaben zufolge dann vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad steigt und auch nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte, Wind und Strahlung abhängt.

Erste August-Hälfte zu nass und zu kalt

In der ersten Monatshälfte war der August bislang zu nass und zu kalt - zumindest verglichen mit dem langjährigen Mittel von 1991-2020. Die in der ersten August-Hälfte gemessene Durchschnittstemperatur von 17,3 Grad lag 1,6 Grad unter dem Langzeitschnitt. Auch die 83 Sonnenstunden in den ersten 15 Tagen des Monats waren unterdurchschnittlich.

"Mit dem Blick auf den Trend für die nächsten 15 Tage werden diese negativen Abweichungen ein bisschen nachkorrigiert", sagt ARD-Meteorologe Sven Plöger. Dafür regnete es zu Monatsbeginn deutlich mehr als sonst im August, nämlich im Schnitt 71 Liter pro Quadratmeter - und das war noch vor den heftigen Unwettern in der Nacht auf Donnerstag.