Hitzewelle rollt auf Rheinland-Pfalz zu

Sonne ohne Ende und Temperaturen deutlich über 30 Grad: Nach einer kurzen Verschnaufpause am kommenden Wochenende trifft eine Hitzewelle ganz Rheinland-Pfalz.

Die nächste Woche wird heiß in Rheinland-Pfalz: Bereits am Sonntag (17. Juli) müssen sich die Menschen im Land auf Temperaturen bis 32 Grad einstellen. Am Montag und Dienstag wird es nach derzeitiger Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz noch heißer mit bis zu 35 Grad. Dabei soll es sonnig bleiben, schattenspendende Wolken sind nicht in Sicht.

Ab Sonntag wird es sich vor allem in den Ballungsgebieten und Städten auch nachts nicht wesentlich abkühlen. Die Menschen dort sollten sich auf tropische Nächte mit mehr als 20 Grad vorbereiten.

Regnen wird es nach derzeitigem Stand in diesen Tagen nicht, Hitzegewitter können laut DWD aber möglich sein. Eine verlässliche Vorhersage ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Wohl keine 40 Grad in RLP

Aber: Extreme Hitze mit Temperaturen deutlich jenseits der 40-Grad-Marke ist laut DWD nach aktuellem Stand nicht für die kommende Woche zu erwarten. Wettermodelle der jüngsten Vergangenheit hatten noch errechnet, dass solche Temperaturen zumindest im Bereich des Möglichen liegen.

Übelkeit, Erbrechen, Schwindel - wie erkenne ich einen Hitzschlag? Anhaltend hohe Temperaturen, verbunden mit körperlicher Anstrengung, können zu einem gefährlichen Hitzschlag führen. Die Symptome sind:

Erschöpfung und Müdigkeit

heiße, trockene Haut

Schwindelgefühl und Verwirrtheit

Übelkeit, Erbrechen und Krämpfe Wie kann ich helfen? Betroffene sollten laut Deutschem Roten Kreuz sofort in den Schatten gebracht werden, ihr Oberkörper sollte aufrecht gelagert werden. Ist die Person bei vollem Bewusstsein, Wasser oder Getränke wie Saftschorlen anbieten. Bei Benommenheit sollten die Beine der Person hochgelagert werden. Wird die betroffene Person bewusstlos, muss sie in die stabile Seitenlage gebracht werden und der Notruf 112 angerufen werden. Hitzschlag vorbeugen direkte Sonne und Anstrengungen vermeiden

Kopf und Nacken mit Kopfbedeckungen schützen

ausreichend trinken

Wie es nach diesen Hitze-Tagen Anfang kommender Woche weitergeht, lässt sich laut DWD-Meteorologin Ines Weigand noch nicht seriös vorhersagen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es heiß bleibt.

Verschnaufpause zum Start des Wochenendes

Ehe es richtig heiß wird, bringt eine Kaltfront am Freitag nochmal etwas Abkühlung nach Rheinland-Pfalz: Im Südosten, etwa in der Vorderpfalz, sollen die Temperaturen nur bis auf 28 Grad steigen, in der Eifel im Norden des Landes sind angenehme 20 Grad zu erwarten bei sonnig-heiterem Wetter.

Bis dahin bleibt es sommerlich warm mit vereinzelten Wolken, die Temperaturen bewegen sich zwischen 30 und 33 Grad. Diese Höchstwerte sind aber nur in den tiefer gelegenen Regionen und Flussniederungen zu erwarten, kühler wird es in den Höhenlagen von Hunsrück, Eifel und Westerwald.

Warum Wettermodelle und Wetterprognosen über eine Woche hinaus schwierig sind, erklärt hier ein DWD-Meteorologe im Interview:

Waldbrandgefahr bleibt hoch in RLP

Der Waldbrandgefahrenindex des DWD zeigt aktuell und für die kommenden Tage eine überwiegend mittlere Waldbrandgefahr an. Nach Einschätzung von Meteorologin Weigand liegt sie in manchen Teilen des Landes nach der langen Trockenheit aber bereits jetzt deutlich höher.

(!) Wieder regional hohe #Waldbrandgefahr. Seien Sie vorsichtig im Wald. Detaillierte aktuelle Infos: https://t.co/TzSvkbAfEY /kis https://t.co/LJCN9SPlRK

Bislang keine großen Einschränkungen im Schiffsverkehr

Infolge des ausbleibenden Regens führen die Flüsse in Rheinland-Pfalz bereits wenig Wasser. Der Leitpegel des Rheins bei Kaub (Rhein-Lahn-Kreis) hat derzeit einen Stand von 106 Zentimetern. "Der fällt kontinuierlich", sagt ein Sprecher des Bundesamts für Gewässerkunde. Rund zehn Zentimeter sind es derzeit pro Tag. "Die Pegel sind auf einem niedrigen Stand, aber wir sind noch weit entfernt von einem Niedrigwasser wie zum Beispiel 2018", teilt das Bundesamt für Gewässerkunde mit.

In der Fahrrinne der Schiffe beträgt die Wassertiefe bei Kaub demnach noch rund 2,10 Meter. Fahrverbote für Schiffe auf Flüssen gibt es bei Niedrigwasser - anders als bei Hochwasser - nicht. Jeder Schiffsführende ist selbst in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass sein Schiff den Fluss befahren kann. Bei der derzeitigen Wassertiefe kann das bereits bedeuten, dass Schiffe nicht voll beladen werden können.