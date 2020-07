In Rheinland-Pfalz wird am Freitag der bisher heißeste Tag des Jahres erwartet: Das Thermometer soll bis auf 38 Grad steigen. Ab Sonntag wird es dann deutlich kühler.

Freibadwetter ist heute in Rheinland-Pfalz angesagt: Mit 32 bis 38 Grad rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Besonders heiß soll es rund um Saarburg, Trier und Wittlich werden.

In den rheinland-pfälzischen Wäldern steigt die Waldbrandgefahr. Heute gilt fast flächendeckend die zweithöchste Stufe "vier", was "hohe Gefahr" bedeutet. Morgen senkt der Deutsche Wetterdienst dann die Gefahrenstufe meist auf die mittlere Warnstufe "drei", schon am Sonntag wird die Gefahr eines Waldbrandes als eher gering eingestuft.

Die heißen Temperaturen am Freitag sorgen in den meisten Teilen von Rheinland-Pfalz dann auch für eine sogenannte tropische Nacht, mit Temperaturen um die 20 Grad. Am frühen Samstagmorgen kommen von Westen Wolkenfelder und vereinzelt erste Schauer und Gewitter, die etwas Abkühlung bringen.

Kaltfront aus dem Westen bringt am Samstag Unwetter mit

Der Samstag wird noch einmal ähnlich heiß wie der Vortag. Örtlich können 36 Grad erreicht werden. Allerdings ändert sich nach DWD-Angaben die Wetterlage im Laufe des Tages. Dichte Wolken dominieren dann. Am Nachmittag erreicht eine Kaltfront Rheinland-Pfalz, die Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Böen mitbringt.

Die Gewitter könnten überall in Rheinland-Pfalz vorkommen, wo genau, lasse sich nicht vorhersagen. Da sie lokal auftreten, könne es gut sein, dass das Unwetter in einem Ort kräftig ausfalle und der Nachbarort komplett verschont bleibe.

Durch die Unwetter kühlt sich die Luft in der Nacht zum Sonntag ab. Tagsüber gibt es in Rheinland-Pfalz dann nur noch gemäßigte Temperaturen und es wird wechselhaft. So werden im Hunsrück 24 Grad und an der Mosel 27 Grad erwartet.