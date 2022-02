In Rheinland-Pfalz kommt eine Testpflicht für ungeimpftes Personal in Krankenhäusern. Wäre eine Impfpflicht nicht sinnvoller? Über die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz hat Sascha Becker mit Professor Tim Piepho, Chefarzt im Brüderkrankenhaus in Trier, gesprochen. mehr...