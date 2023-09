per Mail teilen

Im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße wird am Freitagabend die neue Deutsche Weinkönigin gewählt. Aus Rheinland-Pfalz stehen zwei Bewerberinnen im Finale. Sarah Röhl vom Weinbaugebiet Mosel und Lea Baßler aus der Pfalz. Bei der Generalprobe konnten sie schon mal den Gang auf die Bühne ausprobieren. Die Wahl wird ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen übertragen und hier im Internet.