Hilfstransport aus dem Westerwald aufgebrochen

Hilfsgüter in die Kriegsregion liefern und auf dem Rückweg möglichst viele Schutzsuchende in Sicherheit bringen. Ein Busunternehmen und Ehrenamtliche aus dem Westerwald haben einen Hilfstransport Richtung Ukraine geschickt. Drei Busse sind am Morgen gestartet - vollgepackt mit Babynahrung, Konserven, Hygieneartikeln und vielem mehr.