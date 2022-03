Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe - und die Hilfsbereitschaft in Rheinland-Pfalz ist groß. Die fünf großen Städte im Land haben sich gemeinsam bereiterklärt, auch sehr kurzfristig Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. In der Südwestpfalz hat eine Spedition durch einen Spendenaufruf im Internet riesige Mengen an Hilfsgütern bekommen und in Mainz haben vier Hilfsorganisationen gemeinsam gesammelt.