Feldküchen und Funksysteme für die Ukraine

Die ersten Hilfsgüter aus Rheinland-Pfalz sind auf dem Weg in die Ukraine. Die Malteser in Trier schicken Hilfstransporte in Form von Feldküchen. Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen will sich um Funksysteme kümmern, für den Fall, dass Telekommunikationsmasten angegriffen werden.