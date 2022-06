per Mail teilen

Etwas mehr als hundert Tage dauern nun bereits Gewalt und Leid im Krieg in der Ukraine. In Deutschland wollen viele Menschen helfen, haben Geld gespendet, Sachspenden geschickt oder Flüchtlinge aufgenommen. Und manche sind sogar ins Kriegsgebiet gefahren. Das Deutsche Rote Kreuz Rheinland-Pfalz hat heute von so einem Einsatz berichtet.