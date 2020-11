per Mail teilen

Opfer von Hass im Internet sollen vom kommenden Jahr an bei einer Beratungsstelle in Rheinland-Pfalz Hilfe finden. Einen entsprechenden Aktionsplan hat Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) vorgestellt.

Daran beteiligt ist ein Bündnis aus rund 80 Gruppen, Institutionen und Behörden. Insgesamt umfasst der Landesaktionsplan 29 Maßnahmen und Projekte.

Damit solle unter anderem gegen rassistische Beleidigungen vorgegangen werden, kündigte Spiegel an. Wer im Internet beleidigt oder bedroht werde, könne bei der Beratungsstelle praktische Hilfe und Ratschläge bekommen.

Dabei könne es etwa um Fragen gehen, wie Einträge im Internet zu löschen sind oder aber, ob es ratsam ist, sich juristische Hilfe zu holen. Familienministerin Spiegel sagte, die Betroffenen sollten wissen, dass sie nicht allein gelassen werden. Zudem wolle das Land Schulungs- und Weiterbildungsangebote schaffen. Auch Politiker wurden in der Vergangenheit immer wieder Opfer von Hass-Postings im Netz, etwa der frühere Bürgermeister Günther Tielebörger im südpfälzischen Kandel.

Spiegel sieht Verrohung der Gesellschaft

"In den vergangenen Jahren sind die Stimmen gegen Vielfalt, Toleranz und Gleichheit in unserer Gesellschaft verbunden mit Aussagen mit menschenrechtsfeindlichem und populistischem Gedankengut immer lauter geworden", sagte Spiegel bei der Vorstellung des Pläne. "Wir haben Beleidigungen und Beschimpfungen im Netz und auch auf der Straße. Das geht bis hin zu ganz konkreter Gewalt", sagte die Ministerin. Auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA warnte sie vor einem Verlust demokratischer Werte.

Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) SWR

Neue Beratungsstelle erhält 1,1 Millionen Euro vom Land

Außerdem solle eine Öffentlichkeitskampagne im Internet gestartet werden, die Übergriffe im Netz anprangere und Hilfs- und Unterstützungsangebote bekannt mache. Rund 1,1 Millionen Euro sollen laut Familienministerium für die Maßnahmen zur Verfügung stehen. Das Geld sei für den Haushalt 2021 eingeplant, den der Landtag noch verabschieden müsse.

Ein weiterer Baustein des Projektes sei das Förderprogramm "Gemeinsam für Gleichwertigkeit". Dazu würden 150.000 Euro für Maßnahmen bereitgestellt, die gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wirken sollen. Der "merkmalsübergreifende Ansatz" dabei sei wichtig, da Menschen oft nicht nur aus einem Motiv heraus abgewertet würden. Menschen, die rassistisch agierten, handelten oft auch frauenfeindlich, antisemitisch oder homophob, sagte die Ministerin.

Meldestelle schon vor zwei Monaten eingerichtet

Als erste Maßnahme sei bereits im September die "m*power"-Meldestelle für menschenfeindliche, rassistische und antisemitische Vorfälle gestartet, die nach diesem merkmalsübergreifenden Ansatz arbeite. "Wir dürfen denen keinen Raum geben, die unsere Gesellschaft spalten und Menschen gegeneinander aufbringen wollen", teilte die Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion für Demokratie und Strategien gegen Rechts, Pia Schellhammer, mit. Auch und vor allem im Internet, wo der Nährboden für Hass und Hetze häufig besonders fruchtbar sei.