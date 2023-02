++ Hilfe für Erdbebenopfer aus RLP ++ Tarifverhandlungen bei der Post ++ Mutmaßliche Islamisten vor Gericht ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem Newsticker seid ihr auf dem Laufenden.

6:44 Uhr Hilfe für Menschen in Erdbebengebieten Nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Not vieler Menschen groß. Es gibt tausende Tote und Verletzte, viele Überlebende sind obdachlos. In Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Einsatzkräfte, die sich auf den Weg nach Syrien und in die Türkei gemacht haben, um zu helfen. Großen Respekt an diese Helfer! Doch auch eine Geldspende hilft: Wer spenden möchte, kann dies zum Beispiel beim "Bündnis Entwicklung Hilft" und der "Aktion Deutschland Hilft" tun. Hier gibt's alle Infos: Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien Das "Bündnis Entwicklung Hilft" und die "Aktion Deutschland Hilft" rufen gemeinsam zu Spenden auf folgendem Konto auf: IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien Hier kommen Sie direkt zur Spenden-Seite. Das Bündnis Deutschland Hilft ist ein Bündnis von elf Hilfswerken, darunter "Brot für die Welt" und "misereor". Die Aktion Deutschland Hilft ist ein Zusammenschluss von 23 Hilfsorganisationen, darunter die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst.

6:31 Uhr Das war die Nacht in RLP Auf der B9 bei Nackenheim krachten zwei Autos kurz nach 21 Uhr frontal ineinander, aber wie durch ein Wunder wurden die beiden Insassen der jeweiligen Fahrzeuge nur leicht verletzt. Die B9 war bis kurz vor 23 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Da hab ich beim Einschlafen gestern sogar das Martinshorn gehört: Einen kleinen Brand gab es in Sankt Martin (Landkreis Südliche Weinstraße). Dort war in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte der Brand aber schnell gelöscht werden. Auch in Kirschweiler im Hunsrück hat es gebrannt. Das Feuer auf einem Firmengelände war ebenfalls schnell unter Kontrolle. Schaden: Etwa 20.000 Euro. In Sankt Martin (Landkreis Südliche Weinstraße) hat es am Dienstagabend in einer Scheune gebrannt. Das Feuer brach in einem Abstellraum des Gebäudes aus und konnte laut Polizei schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Polizeiinspektion Edenkoben Auf der Kreisstraße zwischen Maroth im Westerwaldkreis und Marienhausen im Kreis Neuwied hat eine Autofahrerin gestern Abend einen Fußgänger angefahren und dabei sehr schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige zu Fuß in Richtung Marienhausen unterwegs als ihn der Pkw der 71-Jährigen erfasste. Bei einem Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft sind gestern Abend fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersehen. Gesamtschaden: Rund 80.000 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 8. Februar um 6:30 Uhr.

6:19 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche sind heute Thema im Kabinett. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) legen einen Bericht zu psychosozialen Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen vor. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhält am Mittwoch in der Elfenbeinküste den Friedenspreis der UNESCO. Damit will die UN-Kulturorganisation Merkels Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 würdigen, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge aufnahm. Die Preisverleihung findet in Yamoussoukro, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt heute eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschäftigen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel mit den Themen Migration, Wettbewerbsfähigkeit und mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Möglicherweise wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem Gipfel teilnehmen. Gute Nachrichten für die Berlinerinnen und Berliner: Nach fast drei Jahren Corona-Pause erlauben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wieder das Musizieren in vielen Bahnhöfen. Ab heute gibt es Genehmigungen, die ersten Auftritte werden Donnerstag erwartet.

Die vergangene Nacht war ziemlich kalt. Von daher kann es heute früh auf den Straßen noch glatt sein. Fahrt vorsichtig, wenn ihr unterwegs seid! Aber bislang kann ich Entwarnung geben: Alles ruhig auf den Straßen in Rheinland-Pfalz.

6:04 Uhr Das Wetter: Viel Sonne in RLP Gut, in der vergangenen Woche wurden wir mit schönem Wetter nicht gerade verwöhnt, aber jetzt gibt es ein bisschen Wiedergutmachung: Sonne satt heute überall in RLP, dazu steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 2 und 7 Grad. Wer seine Nase schon länger nicht mehr in die frische Luft gesteckt hat: Heute wäre ein guter Tag, um das zu ändern. Video herunterladen (4,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP! Die Tarifverhandlungen im Konflikt bei der Post gehen weiter. Die vergangenen Tage hatten die bei der Gewerkschaft ver.di organisierten Post-Beschäftigten auch in Rheinland-Pfalz mit Warnstreiks ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Vor dem Landgericht in Koblenz müssen sich ab heute drei Männer verantworten, die die Ideologie des verbotenen sogenannten Kalifatstaates verbreitet haben sollen. Außerdem sollen die mutmaßlichen Islamisten Gelder aus Verkäufen und Spenden für diesen Zweck gesammelt haben. In der Westpfalz gibt es ein Netzwerk für die energetische Nutzung von Wasserstoff. In einem bundesweiten Wettbewerb hatte sich die Westpfalz durchgesetzt und darf sich jetzt "Hystarter"-Region nennen. Das hört sich hip an, aber das war es auch schon. Fördermittel gibt es nämlich keine. Und ohne Förderung müssen die Pläne aus der Region erstmal in der Schublade bleiben.