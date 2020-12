Der englische Begriff Shutdown kommt eigentlich aus der IT-Branche und steht für das Zusammenbrechen digitaler Prozesse. In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meint der Begriff meist die Stilllegung des öffentlichen Lebens, also die Schließung von verschiedenen Einrichtungen wie Restaurants und Sporteinrichtungen. Das Wort Lockdown steht ursprünglich für einen Zustand der Isolation. Unter den deutschen Übersetzungen für den Begriff findet man das Wort "Ausgangssperre" oder "Abriegelung". Trotz des Unterschieds werden Shutdown und Lockdown derzeit oft als Synonym für die in Deutschland geltenden Corona-Regeln genutzt.

