Alte und neuere Denkmäler in RLP öffnen für Neugierige

Vom ehemaligen Kurfürstlichen Palais in Trier bis zum Industriedenkmal Sayner Hütte: Der Tag des offenen Denkmals in Rheinland-Pfalz bietet am Sonntag spannende Einblicke in die Geschichte.

"Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte" ist das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals am Sonntag. Allein in Rheinland-Pfalz finden an über 300 Baudenkmälern Sonderführungen und andere Aktionen statt. Hier eine Auswahl der Sehenswürdigkeiten, die besucht werden können:

Bundesweit eröffnet wird der Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr am Sonntag um 11 Uhr in Speyer. Aus diesem Anlass wird in der Stadt ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Podiumsgesprächen geboten. Elf Denkmäler zeigen sich am Sonntag von einer wenig bekannten Seite: Besichtigt werden kann beispielsweise der sonst nicht zugängliche Altpörtel, der einzig erhaltene Turm von ursprünglich 68 Mauer- und Tortürmen. Auf einer Schaubaustelle der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche kann man sich über die Restaurierung der Deckengemälde und des Orgelprospekts informieren. Auch hier kommen die Besucher in Bereiche, die sonst verschlossen sind.

Rheinhessen und Nahe-Region: In Ingelheim hat das 1850 erbaute Fischerhaus in der Schubertstraße 5 geöffnet. Der Jüdische Friedhof bietet um 15:30 Uhr eine Führung an. Freier Eintritt heißt es in Worms unter anderem im Museum der Stadt im Andreasstift. Hier ist auch eine Sonderausstellung zu Karl Schmoll von Eisenwerths Nibelungenzyklus zu sehen.

In Mainz hat der Alte Dom Sankt Johannis eine besondere Art der Besichtigung zu bieten: Bei einer Kostümführung tritt statt einem gewöhnlichen Gästeführer unter anderem Bertulf aus dem 6. Jahrhundert auf und erzählt von seiner Taufe. Ein gewisser Diakon Godehard weiß von der Krönung Konrads II. zu berichten. Im Haus Heilig Geist kann außerdem die Burg Schlaraffia Moguntia besichtigt werden. Im Rathaus mit seiner markanten Natursteinfassade aus norwegischem Marmor laufen derzeit die Renovierungsarbeiten, deshalb bietet das mit der Sanierung beauftragte Architekturbüro Baustellen-Führungen an.

Der alte Binger Rheinkran wurde 1895 stillgelegt. Deutsche Stiftung Denkmalschutz / Martin Rector

In Bingen stehen ebenfalls viele Denkmäler offen, darunter der alte Binger Rheinkran von 1487, der ein halbes Jahrtausend in Betrieb war, außerdem das Ruppertsberger Gewölbe und die Villa Sachsen, die seit 1994 als buddhistisches Zentrum und kultureller Veranstaltungsort dient.

Trier und Eifel: In der Römerstadt Trier sind nicht nur die klassischen UNESCO-Weltkulturerbestätte wie das Amphitheater, die Kaiserthermen, die Porta Nigra und der Trierer Dom zu besichtigen, sondern auch weniger bekannte Bauten wie die Bastion in der Südallee, das Haus Franziskus oder das Nutzwasserwerk in Olewig.

Ein Welterbescout bietet am Sonntag eine Kurzführung durch die Porta Nigra an. IMAGO IMAGO / Buzzi

In Wittlich öffnet am Sonntag die Alte Synagoge ihre Türen. Zugänglich ist auch ein besonderes Türmchen: Das Wittlicher HisTörchen, Restbestandteil der Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert.

Im Jahr 1228 wurde die Walholzkirche in Morbach im Kreis Bernkastel-Wittlich erstmals urkundlich erwähnt. Das in die Jahre gekommene Gotteshaus wird seit 1990 vom Förderkreis Walholzkirche vor dem endgültigen Verfall bewahrt. Am Sonntag wird um 10:30 Uhr zunächst ein Gottesdienst abgehalten, anschließend hält der Leiter des Amtes für kirchliche Denkmalpflege des Bistums Trier, Georg Breitner, einen Vortrag über die aktuelle Renovierung der Walholzkirche.

Pfalz: Eine Bunkerführung macht Hunger: In Ludwigshafen startet um 11 Uhr eine Führung durch den Valentin-Bauer-Bunker, ein Mahnmal aus dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem gibt es Suppe aus einer historischen Feldküche. Informationen zu Bauhausarchitekt Otto Bartning und seinem Kirchbauprogramm gibt es in der Melanchthon-Kirche, Ludwigshafens Notkirche, die 1949 erbaut wurde.

In Rheinzabern gewährt ein typischer Bauernhof der 1930er-Jahre in der Rappengasse einen Einblick in das bäuerliche Leben vergangener Jahrzehnte. Im Innenbereich sind Kleidung, Kücheneinrichtung und Küchengeräte zu sehen, im Außenbereich landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, die früher zum Einsatz kamen.

Auf dem 376 Meter hohen Schlossberg liegt die Burg Hohenecken. Deutsche Stiftung Denmalschutz/Hans-Günther Clev

Die Burg Hohenecken in Kaiserslautern hat von 12 bis 17 Uhr geöffnet, hier kann man sich unter anderem über das Ziegen-Beweidungsprojekt und die Arbeiten zur Felssicherung informieren. Im historischen Rathaus ist am Sonntag der Ratssaal für die Öffentlichkeit zugänglich.

In Koblenz lädt der Förderkreis Pfarrer-Kraus-Anlagen zur Begehung des Bibelgartens ein. 60 Bildstöcke, Grotten und Kapellen erzählen die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu, eingebunden in eine naturnahe Gartengestaltung. Eisenbahnfreunde sind im DB Museum Koblenz richtig, das im ehemaligen Güterwagenausbesserungswerk im Stadtteil Lützel untergebracht ist.

In Bendorf können Besucher neben dem berühmten Industriedenkmal Sayner Hütte auch die Sayner Abtei aus dem 12. Jahrhundert erleben. Die ehemalige Synagoge in Niederzissen öffnet ebenfalls ihre Türen für Interessierte. In Lahnstein sind der Pulver- und der Hexenturm für Besucher geöffnet.