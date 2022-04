Wie sah High Tech bei den Römern aus?

Die Hinterlassenschaften der Römer finden sich überall in Rheinland-Pfalz. Es sind aber nicht nur Bauten wie die Trierer Porta Nigra, die an die Römer erinnern, sondern auch Techniken und Gegenstände. Diese haben sich bis in unseren modernen Alltag erhalten. Wie High Tech bei den Römern aussah und vor allem, wie sie funktionierte, zeigt das Landesmuseum in Mainz.