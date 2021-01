Pendler im Rhein-Main-Gebiet müssen schon ab Samstag die neuen Corona-Auflagen beachten. Anders als in Rheinland-Pfalz gilt in Hessen dann schon eine strengere Maskenpflicht.

Danach müssen im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in den Geschäften die FFP2-, KN95- oder OP-Masken ohne Ausatemventil getragen werden. Einfache Stoff- oder Alltagsmasken reichten dann nicht mehr aus. Ebenfalls unzulässig seien weiterhin Gesichtsvisiere sowie einfache Mund-Nase-Bedeckungen wie Schals.

Beim Einstieg in Bus und Bahn auf rheinland-pfälzischer Seite muss somit bereits mitgedacht und eine entsprechende Maske mitgeführt werden.

Die Maskenpflicht soll streng kontrolliert, doch zum Start noch kein Bußgeld verhängt werden. RMV und NVV haben eine Übergangsphase bis zum Ende des Monats angekündigt: Fahrgäste mit einer falscher Maske würden zunächst einmal ermahnt, hieß es. Erst ab 1. Februar sollen bei Verstößen 50 Euro fällig werden. Maskenverweigerer müssen natürlich so wie bisher zahlen.

Bund und Länder haben zur Eindämmung der Pandemie unter anderem eine Verschärfung der Maskenpflicht beschlossen. Die Landesverordnung zur Umsetzung dieses Beschlusses stand in Rheinland-Pfalz erst am Freitag auf der Tagesordnung des Ministerrats. Nach den jetzigen Planungen soll sie am kommenden Montag (25. Januar) in Kraft treten.

Änderungen für Flugreisende

Auch Reisende am Frankfurter Flughafen müssen ab dem 1. Februar eine medizinische Maske tragen. Das teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit. Die Masken seien von den Passagieren mitzubringen.

Das Tragen einer medizinischen Maske ist laut Verband vorgeschrieben sowohl für Abflüge von Deutschland als auch für Flüge nach Deutschland. Außerdem gelte diese Pflicht auf deutschen Flughäfen sowie an Bord der Flugzeuge von Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Swiss und TUIfly.