Mit dem Corona-Ausbruch in Deutschland wurde das Gesundheitssystem auf die Pandemie fokussiert. Was das für Menschen bedeutet, die an anderen schweren Erkrankungen leiden, zeigt eine Studie aus Ludwigshafen.

Dietmar Dietrich aus dem Kreis Kaiserslautern hatte im Februar einen Herzinfarkt - und im April gerade drei Woche Reha in der Drei-Burgen-Klinik in Bad Münster am Stein hinter sich. Vor wenigen Monaten fühlte sich der 60-Jährige noch ganz anders: "Das fing an im letzten Dezember, ich fühlte mich nicht wohl, hatte große Probleme beim Treppensteigen, habe kaum noch Luft bekommen." Er habe sich aber nicht zum Arzt getraut - aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Erst Ende Februar, nach monatelangen Beschwerden, wurden bei Dietrich ein Herzinfarkt diagnostiziert und vier Stents gesetzt, um die Durchblutung der Herzkranzgefäße zu gewährleisten. Zahl tödlicher Herzinfarkte in Pandemie gestiegen Das lange Zögern, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, habe Dietrich nicht gut getan, betont Ute Dederichs-Masius, Ärztliche Direktorin der Drei-Burgen-Klinik: "Man hätte sicher die geringere Durchblutung schneller verbessern können und dann wäre seine Herzschwäche nicht so stark ausgefallen. Dieses Verhalten sehen wir auch bei anderen Patienten: Sie kommen zum Teil zu spät zum Arzt." Die Erfahrung der Chefärztin deckt sich mit aktuellen Studien: Sie belegen, dass während der Corona-Pandemie die Zahl der tödlichen Herzinfarkte gestiegen ist. Zur Sache Rheinland-Pfalz Einen ausführlichen Bericht zu dem Thema gibt es in Zur Sache Rheinland-Pfalz um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Studie aus Ludwigshafen bestätigt Verdacht Der Kardiologe Anselm Gitt vom Herzzentrum Ludwigshafen spricht von einem "deutlichen Ausmaß": "Und wir wissen, dass die Patienten, selbst wenn sie ins Krankenhaus kommen, eine gewisse Sterblichkeit haben." Hochrisikopatienten hätten eine höhere Wahrscheinlichkeit, Komplikationen zu erleiden und dann zu versterben. Gitt hat zusammen mit seinen Kollegen Uwe Zeymer (ebenfalls Klinikum Ludwigshafen) und Holger Thiele (Herzzentrum Leipzig) die Effekte der Covid-19-Pandemie auf die klinische Versorgung von Herz-Kreislauf-Patienten im Frühling 2020 untersucht. Die Grafik zeigt anschaulich, wie sich die erste und zweite Corona-Welle in Deutschland zeitversetzt auf andere Erkrankungen auswirken und ausgewirkt haben. SWR SWR Dabei stellte sich heraus: Zwischen März und Mai gingen die Krankenhausaufnahmen im Zusammenhang mit medizinischen Eingriffen und auch Notfällen im Bereich der Kardiologie zurück. In einigen Untersuchungen, schreiben die Wissenschaftler, sei auch eine Erhöhung der Todesfälle durch Infarkte beobachtet worden. Die Gründe seien dabei vielfältig: Während sich manche Patienten vor dem Krankenhausaufenthalt mit Ansteckungsgefahr fürchteten, sei außerdem das Gesundheitssystem auf die Pandemie fokussiert. Zusätzlich könne auch eine Erkrankung mit dem Coronavirus zu einer höheren Thromboseneigung führen. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Auch jetzt regelmäßig zum Arzt gehen Die Herzspezialisten fordern bessere Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahr durch verschleppte Herzinfarkte. Aber gibt es dafür in Rheinland-Pfalz Konzepte? Das meint zumindest Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf SWR-Anfrage: "Wir haben es ja schon gemacht, und jetzt sehen wir die Entwicklung und denken, dass man nochmal nachlegen sollte, zusammen mit den Ärzten und Krankenhäusern." Herzpatient Dietmar Dietrich hätte sich eine bessere Aufklärung gewünscht: "Ich kann nur an jeden appellieren, regelmäßig zum Arzt zu gehen - auch in Corona-Zeiten."