Landtagspräsident Hering macht sich für Wählen ab 16 Jahren stark

Wo in Deutschland schon ab 16 gewählt wird

Außer in Hessen, Bayern, im Saarland, in Sachsen und eben in Rheinland-Pfalz gilt laut einer Übersicht des rheinland-pfälzischen Landtags in allen Bundesländern bereits das Wahlalter ab 16 - zumindest bei Kommunalwahlen. Die CDU hat sich dafür als Regierungspartei auch in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg entschieden.