Am Wochenende beginnen die Herbstferien und viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer machen Urlaub. Ob mit dem Auto oder Flugzeug: das sollten Urlauber wissen:

Wer mit dem Auto in die Ferien startet oder während der Ferien unterwegs ist, sollte etwas Geduld mitbringen: Der ADAC erwartet reichlich Verkehr und viele Staus. Da am Wochenende in sechs Bundesländern die Ferien beginnen und gleichzeitig in drei Bundesländern die Ferien enden, wird es entsprechend voll auf den Straßen. Zudem gebe es bundesweit etwa 1.400 Autobahnbaustellen, unter anderem mit Vollsperrungen, so Mirco Hillmann, Pressesprecher des ADAC-Mittelrhein.

Baustellen und Sperrungen vor allem auf A61, A66, A1

Mit besonders viel Verkehr in der Region Mittelrhein ist laut ADAC auf der A61 Gladbach über Koblenz nach Ludwigshafen zu rechnen und auf der A5 Hattenbacher Dreieck/Karlsruhe/Basel. Sperrungen und Baustellen gibt es vor allem hier:

Die wichtigsten Vollsperrungen und Baustellen A1 von Köln/Koblenz Richtung Saarbrücken, Richtung Wittlich, zwischen Wittlich-Mitte und Tholey-Hasborn: kurzfristige Vollsperrung wegen Bauarbeiten am Samstag 14. Oktober 13 bis 18 Uhr und Sonntag 15. Oktober 8 bis 18 Uhr A66 Wiesbaden/Frankfurt: In beide Richtungen zwischen Wiesbaden Biebrich und Wiesbaden Mainzer Straße eine Vollsperrung bis 12. Januar 2024 A61 Koblenz/Ludwigshafen: Baustelle wegen Brückenarbeiten zwischen der Anschlussstelle Worms und dem Kreuz Frankenthal (noch bis 30.11.2023) zudem eine Baustelle zwischen den Anschlussstellen Rheinböllen und Raststätte Hunsrück Ost bis 31.12. nächsten Jahres, des weiteren sind an den Anschlussstellen Boppard und Pfalzfeld in beide Richtungen Fahrstreifen gesperrt, dort ist die Verkehrsführung geändert im Baustellenbereich - und zwar bis 1. Januar 2024 A61 Ludwigshafen Richtung Koblenz: An der Anschlussstelle Emmelshausen gibt es eine Baustelle mit Umleitung. A61 Koblenz nach Mönchen-Gladbach: Eine Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wehr und Niederzissen wegen Fahrbahnerneuerungen, Fahrbahn auf zwei Streifen verengt, bis 30.11.2023

Die ADAC-Empfehlung: Wer kann, am besten früh am Morgen oder am späten Abend starten, um antizyklisch zu fahren. Auf Landstraßen abzufahren, weil es sich auf der Autobahn "knubbelt", lohne sich erst ab einem Stau von etwa 10 Kilometern oder bei einer Vollsperrung.

Zudem, mahnt der ADAC, sei die Herbstzeit die gefährlichste Verkehrszeit. Wegen der tiefstehenden Sonne, der möglichen Witterungswechsel und des Wildwechsels sollten Autofahrer und Autofahrerinnen besonders vorsichtig fahren.

Rund 600.000 Flugpassagiere am Wochenende erwartet

Wer plant, in den Urlaub zu fliegen oder schon einen Flug gebucht hat, kann laut Pressestelle des Frankfurter Flughafens mit einem stabilen Betrieb rechnen (Stand 11. Oktober 2023). Der Flughafen erwarte für das kommende Wochenende (Freitag bis Sonntag) rund 600.000 Passagiere, so Sprecherin Jana Schäfer.

Lufthansa: Situation im Nahen Osten wirkt sich vorerst nicht weiter aus

Nach Angaben der Fluggesellschaft Lufthansa haben die Ereignisse im Nahen Osten bisher keine weiteren Auswirkungen auf Flugverbindungen der Airline. Es gebe bisher lediglich keine Flüge nach Tel-Aviv, wie bekannt, so das Unternehmen.

Die Beschäftigten im Terminal und auf dem Vorfeld in Frankfurt seien auf den Anstieg der Passagierzahlen zu Ferienbeginn vorbereitet, zählten aber auch auf die Unterstützung jedes einzelnen Gastes.

Der Flughafen empfiehlt mit Reisegepäck 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. "Bitte nicht früher", da die Check-in-Schalter und Sicherheitskontrollen für den entsprechenden Flug noch nicht offen seien. Mit Handgepäck reiche es aus, zwei Stunden vor Abflug im Terminal anzukommen.

Auch der Flughafen Hahn rechnet nach Aussagen der Pressestelle mit einem planmäßigen Flugverkehr zu Beginn der Herbstferien. Auf der Webseite des Flughafens gebe es weitere Informationen, so Sprecherin Kerstin Hübinger.

Last Minute - Noch Angebote für Südeuropa, Nordafrika

Bei den Reiseveranstaltern seien die Herbstferien weiterhin sehr beliebt, so Aage Dünhaupt, Leiter der Kommunikation bei TUI Deutschland. Es gebe eine starke Nachfrage. Die Buchungen lägen über dem schon guten Herbst 2022. Und auch kurzfristige Buchungen kämen noch rein. Für alle, die jetzt noch schnell etwas im Ausland buchen wollten, gebe es noch Möglichkeiten, so Dünhaupt, auch wenn insgesamt die Nachfrage das Angebot übersteige.

Für eine gute Unterkunft für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive Flug beispielsweise in Südeuropa oder Nordafrika sei man ab 2.000 Euro dabei. Tunesien sei recht günstig und die Türkei habe ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. In Griechenland könnte es aufgrund des Sommersaison-Endes auch Angebote geben, so Dünhaupt.