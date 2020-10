Die Herbstferien stehen vor der Tür. Eigentlich die perfekte Zeit, den Sommer noch etwas zu verlängern und ins Warme zu reisen. Doch wo kann man Urlaub machen, wenn ein Land nach dem anderen zum Risikogebiet erklärt wird?

Das fragen derzeit auch viele Kunden von Astrid Fabian. Sie leitet das Tui Reisecenter in Mainz und hatte für die Herbstferien Spanien und vor allem die Kanarischen Inseln im Portfolio. Von den bisher gebuchten Reisen auf die Kanaren seien etwa 50 Prozent ganz storniert worden, nur etwa die Hälfte der Kunden buche um, sagt sie.

"Aktuell haben wir eine geringfügige Nachfrage bei Buchungen für Griechenland und Portugal. Das sind Gebiete, für die es bislang keine Reisewarnung gibt, und wo man noch ins Warme kommt", sagt Fabian. Andere Kunden verzichteten auf den Mittelmeerstrand und entschieden sich für die Ostsee, die Berge oder eine Städtereise in Deutschland.

Trotz Reisewarnung ins Risikogebiet

Doch nicht alle Kunden des Reisebüros sehen in der Einstufung ihres Urlaubsziels als Risikogebiet einen Grund, den Urlaub zu streichen. "Wir hatten auch schon Kunden, die sind geflogen und gesund von den Kanaren wieder zurückgekommen. Wer dort hinreisen möchte, kann das natürlich machen", sagt Fabian. Sie und ihr Team wiesen aber in jedem Fall auf die damit verbundene Quarantäne- und Testpflicht bei der Rückkehr hin.

Fabians Branchenkollege Ömer Altinsoy vermittelt in seinem Reisebüro in Ludwigshafen hauptsächlich Flüge. Seit 23 Jahren kommen Kunden zu ihm, die ihre Familien in der Türkei, in Italien, Griechenland oder Bulgarien besuchen wollen.

"Die Leute sind skeptisch geworden, richtig vorsichtig", sagt Altinsoy. Viele fliegen nur noch in die Heimat, wenn ein Verwandter im Krankenhaus liegt oder gestorben ist. Der kurze Urlaubsbesuch in den Herbstferien finde fast nicht statt, weil die Kunden Angst vor der Quarantäne nach der Rückkehr hätten. Weil die Herbstferien nur zwei Wochen lang seien, ginge eine Quarantäne möglicherweise über das Ferienende hinaus. "Viele sind da verunsichert", sagt er.

Alternative: Herbstferien in Rheinland-Pfalz verbringen

Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, sieht hier die Chance, dass viele Urlauber im Land bleiben. "Wir sind, was den Herbst angeht, sehr optimistisch. Die Buchungslage ist sehr gut." Vor allem Ferienwohnungen und -häuser seien gefragt. Die Hotels hingegen hätten vor allem unter der Woche noch Kapazitäten.

Das Campen, das sich im Sommer als der große Trend herausgestellt habe, bleibe nach wie vor attraktiv. "Klar, nachts wird es jetzt kalt, da ist Zelten nicht mehr die erste Wahl. Aber der Absatz von Reisemobilen ist in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 80 Prozent gestiegen und in solchen Mobilen gibt es ja auch Heizungen."

Was tun bei zehn Grad und Regen?

Dass das Wanderland Rheinland-Pfalz bei nasskaltem Herbstwetter nicht punkten könne, will Zindler nicht durchgehen lassen: "Wandern kann man auch hervorragend bei Regen. Es gibt ja den Spruch 'Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung‘ - und der stimmt."

Sollte sich der goldene Oktober doch nicht mehr blicken lassen, lockten im Land viele Museen und Ausstellungen, etwa die erst kürzlich eröffnete Ausstellung "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht" im Landesmuseum Mainz.

Für Familien mit kleinen Kindern, gebe es in Rheinland-Pfalz jede Menge Burgen und Schlösser zu entdecken, empfiehlt Zindler. Einen Vorgeschmack bietet die Youtube-Reihe "Entdeck's mit Can!", bei der der KiKa-Moderator Can Mansuroglu Abenteuer auf verschiedenen Burgen in Rheinland-Pfalz erlebt.

Ebenfalls spannend sind der Tourismus GmbH nach auch Kostümführungen. So könne man etwa mit Luther durch Worms ziehen, mit dem Schinderhannes Simmern im Hunsrück erkunden oder mit einem waschechten Römer in einer Toga in die römische Geschichte Triers eintauchen.

Als Alternative zu den großen Weinfesten, die wegen Corona derzeit ausfallen, weist Tourismus-Manager Zindler auf private Weinproben hin. "Das geht bei unseren Winzern und in den Vinotheken, individuell aber auch in kleineren Gruppen", sagt er und ergänzt: "Beim Thema Wein und Kulinarik kann Rheinland-Pfalz im Herbst punkten."