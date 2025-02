Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin ist tot. Das hat der FDP- Landesvorstand am Freitagnachmittag bekannt gegeben. Der 66-jährige Mertin sei am Vormittag bei einer Feierstunde für ehrenamtliche Richter in Koblenz kollabiert. Er wurde in eine Klinik gebracht und starb dort. Mertin war fast drei Jahrzehnte lang eine feste Größe in der Landespolitik.