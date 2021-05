Fast vier Jahre nach dem Tod von Altkanzler Kohl will der Bundestag eine Helmut-Kohl-Stiftung einrichten. Ihr Zentrum soll nicht in Ludwigshafen-Oggersheim, sondern in Berlin sitzen. Fragen dazu an Kohls Sohn, Walter Kohl.

SWR Aktuell: Am Donnerstag steht im Bundestag ein Termin an. Da wird über die Bundeskanzler Helmut-Kohl-Stiftung entschieden. Der Todestag Ihres Vaters war am 16. Juni 2017. Wir sind jetzt vier Jahre weiter. Es hat lange gedauert, bis man da ist, wo man ist - oder?

Walter Kohl: Ja, es hat lange gedauert. Aber wir als Familie sind froh, dass es jetzt so weit ist und dass die Stiftung jetzt ins Leben gerufen wird.

SWR Aktuell: Was erhoffen Sie sich von der Stiftung? Oder was meinen Sie, wie kann man diese Stiftung sinnvoll mit Leben erfüllen?

Walter Kohl: Das sind zwei Fragen. Zum einen erhoffen wir uns, dass die Stiftung eine möglichst objektive, eine faire und ganz wichtig auch für zukünftige Generationen, relevante Aufbereitung des Lebenswerks unseres Vaters - und damit auch das Lebenswerk unsrer Mutter - die ja untrennbar miteinander diesen Weg gegangen sind - bereitet. Das ist eine zeitgeschichtlich ganz wichtige Phase. Da haben wir Europa, wir haben die Nachrüstung, wir haben natürlich die deutsche Wiedervereinigung, die Einführung des Euros. Also viele Dinge, die noch sehr in die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich wirken werden. Und da ist es doch, glaube ich, von großer Bedeutung, dass das, was die Akteure damals gedacht, auch gefühlt, gehofft haben, auch welche Sorgen sie hatten, objektiv weiter getragen wird in die Zukunft.

SWR Aktuell: Diese Stiftung wird ihren Sitz in Berlin haben. Helmut Kohl kommt aus Rheinland-Pfalz, er kommt aus Ludwigshafen. Ist mit der Pfalz ganz stark verbunden - auch mit der Stadt Ludwigshafen. Das Grab ihres Vaters ist in Speyer. Und die Stiftung hat jetzt ihren Sitz in Berlin. Ist das gut in Ihren Augen?

Walter Kohl: Ich glaube, es ist in dem Kontext die richtige Entscheidung. Berlin war ja früher Frontstadt, geteilte Stadt, auch Symbol des Kalten Krieges. Und jetzt die Stiftung eben dort zu haben, an der Stelle oder an dem Ort, an dem auch die große Lebensleistung oder mit die größte Lebensleistung meines Vaters ist, nämlich die Überwindung der Ost-Westtrennung, die Wiedervereinigung von Deutschland. Aber auch die Öffnung nach Osteuropa. Das symbolisiert alles Berlin. Insofern finde ich Berlin hier eine kluge Wahl.

SWR Aktuell: Das, was die Stiftung in Zukunft machen möchte, soll ja ein Bild zeichnen von ihrem Vater zum einen als Politiker. Aber ich denke, auch der private Helmut Kohl im Zusammenspiel mit dem politischen und dem öffentlichen Helmut Kohl gehören zusammen, gerade wenn man das posthum macht. Dazu gehört es natürlich auch, dass man eine komplette Aktenlage vorfindet. Es gibt Teile seines Vermächtnisses, die sollen ja noch in Oggersheim lagern, 400 Aktenordner, die einst bei der Adenauer-Stiftung waren und dann im Zuge des Memoirenschreibens nach Oggersheim gewandert sein sollen. Und da noch sind. Wäre es gut, wenn man auch diese Akten hätte, damit Historiker, wer auch immer sich dann später darum bemüht, dieses Bild ihres Vaters zu zeichnen, da ein komplettes Bild zu haben?

Walter Kohl: Ja auf alle Fälle. Ich habe schon oft auch öffentlich gesagt, und das ist auch die Meinung unserer Familie, dass die offiziellen Akten offiziell zugänglich sein sollen. Privates soll auch privat bleiben. Denn es gibt ja schließlich auch den Schutz des Privaten. Und ich finde, es ist kein Zustand, dass irgendjemand sich erdreistet, hier Ansprüche zu stellen oder Dinge zurückzuhalten. Es gilt in der Stiftung, die heißt ja auch bewusst Bundeskanzler-Dr.-Helmut-Kohl-Stiftung, seine Tätigkeit als Bundeskanzler hier im Mittelpunkt zu sehen. Und dazu gehört eben auch voller Zugang zu allen Quellen, insbesondere zu den Akten. Ganz klar.

SWR Aktuell: Gerade was diese 400 Aktenordner aus der Adenauer Stiftung angeht, gab es ja diese Diskussion: Haben diese Akten amtlichen Charakter und müssten also beispielsweise auch dem Bundesarchiv in Koblenz zugänglich gemacht werden? Oder sind es keine amtlichen Akten?

Walter Kohl: Unsere Haltung ist ganz einfach. Wir sind für Transparenz. Wir sind für Offenheit, für Klarheit. Welcher da der richtige Weg ist, um das festzustellen, ob das amtliche oder private Dokumente sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, wie ich eben schon sagte, niemand sollte sich erdreisten, hier über allen anderen zu stehen. Und dementsprechend Urteile zu fällen, die der Person vielleicht nicht zustehen. Und im Übrigen bin ich ja aus diesen ganzen Themen sowieso raus. Und da möchte ich mich jetzt auch gar nicht weiter dazu äußern.

SWR Aktuell: Es wird ja in der Zukunft dann so sein, habe ich jetzt der Presse entnommen, dass es einen Vorstand geben wird und es wird ein Kuratorium geben mit Mitgliedern, die zu bestellen sind. Auch die Adenauer-Stiftung scheint ja da auch ein Vorschlagsrecht zu haben. Kann man irgendwas über die Zukunft sagen?

Walter Kohl: Also ich kann dazu nichts sagen. Ich bin ja auch nicht Teil der Stiftung und was jetzt genau passieren wird, weiß ich nicht. Ich habe nur der Presse entnommen, dass irgendwann mal gesagt wurde, es muss jetzt in dieser Legislaturperiode passieren. Was ich auch sehr gut finde und mehr kann ich dazu nicht sagen.

Die Fragen stellte Ute Spangenberger.