per Mail teilen

In der rheinland-pfälzischen FDP-Fraktion eskaliert offenbar der Streit um Helga Lerch. Nach Informationen der "Allgemeinen Zeitung" soll die Bildungspolitikerin ausgeschlossen werden.

Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, soll die Causa Lerch auf einer Fraktionssitzung in Mainz am kommenden Montag behandelt werden. Bei den Liberalen in Rheinland-Pfalz wäre der Ausschluss ein einmaliger Vorgang, heißt es weiter.

In einem Antrag, der von allen anderen sechs Fraktionsmitgliedern unterzeichnet sei, werde Lerch "fraktionsschädigendes öffentliches Auftreten" vorgeworfen. Das "Vertrauensverhältnis sei derart gestört, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei", zitiert die Zeitung.

CDU zeigt sich irritiert

Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Anke Beilstein, sprach von einem "schwerwiegendem Schritt". Helga Lerch werde fraktionsübergreifend als "Persönlichkeit mit ausgewiesener schulpolitischer Expertise" geschätzt. Es gehe hier "nicht nur um hohe rechtliche Hürden, sondern auch das eigene Selbstverständnis."

Lerch zog mit strittigen Aussagen Kritik auf sich

Lerch hatte zuletzt mit ihren Aussagen zum Umgang mit Lehrern nach sexuellen Übergriffen für Wirbel gesorgt. Die Politikerin hatte sich unter Berufung auf eigene Erfahrungen als Schulleiterin danach erkundigt, ob bei Fällen sexueller Übergriffe und Grenzverletzungen tatsächlich alle beamtenrechtlich zulässigen Sanktionen ergriffen würden. Auf Antrag der CDU tagte dazu extra der Bildungsausschuss.

Zuvor hatte Lerch mit Aussagen zum Unterrichtsausfall den Unmut der eigenen Koalition auf sich gezogen. Mitglieder der regierenden Ampelkoalition hatten die Äußerungen als Affront gegen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) empfunden.