"Wir sind gekommen, um uns abzuschaffen und nicht, um zu bleiben."

So unvorstellbar das Ausmaß der Hochwasser-Katatsrophe bis heute ist, so unvorstellbar ist die Kraftanstrengung der Menschen im Ahrtal. Dazu gehört die Leistung des Helfer-Shuttles. Es hat mehr als 250.000 Freiwillige ins Ahrtal gebracht. Nun wird das Camp der Helferinnen und Helfer in Grafschaft-Ringen abgebaut.