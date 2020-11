Die 24 Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz sind in der Bekämpfung der Pandemie an ihre Belastungsgrenze gekommen. Die Behörden bekommen inzwischen Unterstützung von außen.

Dieter Jäger versuchte es einfach. Der Schulleiter der Friedrich-Schiller-Realschule in Frankenthal griff am Montagmorgen schon vor 8.00 Uhr zum Telefon, um das Ludwigshafener Gesundheitsamt zu erreichen. Jäger wollte klären lassen, wie er vorgehen soll, nachdem es an seiner Schule zwei Corona-Infektionen gegeben hatte. "Ich hatte Glück, da ging tatsächlich so früh jemand dran", berichtet er. Als er später wegen einer Nachfrage nochmal anrufen wollte, kam er gar nicht mehr durch, schließlich half eine E-Mail.

Vor allem Alten- und Pflegeheime im Blick

Dass die Mitarbeiter im Kampf gegen neue Infektionsketten im Dauereinsatz sind, bestätigt die Kreisverwaltung im Rhein-Pfalz-Kreis. "Es ist an der Grenze des Vertretbaren", sagt Sprecherin Kornelia Barnewald. "Und die Zahlen steigen immer weiter." Priorität habe derzeit die Kontaktverfolgung bei Infektionen vor allem mit Blick auf Alten- und Pflegeheime.

25 neue Helfer werden eingearbeitet

Dabei hoffen die Mitarbeiter auf die Unterstützung von außen. Auf 25 neue Kräfte zählt das Gesundheitsamt künftig. Zehn von ihnen kommen von der Bundeswehr. 15 weitere wurden laut Barnewald aus anderen Behörden entsandt oder neu eingestellt. "Sie müssen wir jetzt erst einmal einarbeiten."

Die Behörde in Ludwigshafen ist freilich keine Ausnahme im Land. Dieter Hoffmann, Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Mainz-Bingen, erklärt, es werde immer schwerer für die Kommunen, alle Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Trotz der Abordnung von Beamten aus anderen Dienststellen und aus Landesbehörden und einer Sieben-Tage-Woche hätten sich zuletzt immer mehr unbearbeitete Fälle angehäuft: "Wir schaffen es nicht mehr." Viele der Infizierten hätten in den Tagen vor dem positiven Testergebnis noch engen Kontakt zu 20 oder 30 anderen Menschen gehabt.

Fast 200 Landesbedienstete und Soldaten im Einsatz

"Wir wissen, dass alle Gesundheitsämter an der Belastungsgrenze arbeiten", heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Das Land will den Gesundheitsämtern personelle Unterstützung bieten, unter anderem durch einen Pool von Freiwilligen und Landesbediensteten. Derzeit seien rund 52 Bedienstete in nahezu allen Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Weitere 65 Bedienstete stünden bereit. Auch Bundeswehrsoldaten sind inzwischen in vielen Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung im Einsatz, wie das Landeskommando Rheinland-Pfalz mitteilte. Derzeit seien 137 Soldaten in 19 Ämter abkommandiert worden.

"Ausbrüche zunehmend diffus"

Im Gesundheitsministerium geht man inzwischen davon aus, dass es in weniger als die Hälfte der Fälle gelingt, die Übertragungsorte zu identifizieren. "Das Ausbruchsgeschehen gestaltet sich zunehmend diffus", heißt es.

Schulleiter Dieter Jäger war nach seinem Kontakt zum Gesundheitsamt jedenfalls erleichtert. "Ich wurde gut informiert und die Mitarbeiter waren sehr freundlich", berichtet er. Dabei wiesen die beiden Fälle an seiner Schule sogar eine Besonderheit auf. "Ein Fall betraf die Zeit vor der Maskenpflicht im Unterricht, der andere die Zeit danach." Das heißt, einmal wurde die ganze Klasse nach Hause geschickt, im anderen Fall lediglich das Umfeld des Betroffenen. Jäger: "Den Leuten in den Ämtern gilt jedenfalls meine ganze Hochachtung."