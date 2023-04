Hausbesitzer in Rheinland-Pfalz können erst mal aufatmen: Ihre schlimmsten Befürchtungen treten nicht ein, Öl -und Gaskessel müssen nicht sofort raus. Was muss ich jetzt wissen in Sachen Heizung?

Sendung am Mo. , 3.4.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz