Explodierende Energiepreise belasten Senioren in Pflegeheimen

Seit Wochen dreht sich vieles um die drastisch gestiegenen Energiekosten. Ein dramatischer Appell kommt jetzt aus den Pflegeheimen. Wenn die Kosten an die Pflegebedürftigen weitergegeben werden, könnte dies die Heimplätze nach Angaben eines Branchenverbands um bis zu 1.000 Euro im Monat verteuern - so auch in einer Senioren-Residenz im Rhein-Lahn-Kreis.