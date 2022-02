Wenig Schnapszahl-Hochzeiten in Städten

Die Nachfrage nach Trauungen am Schnapszahl-Datum 2.2.2022 ist in rheinland-pfälzischen Städten eher gering ausgefallen. In der Landeshauptstadt Mainz gab es einer Sprecherin zufolge am Mittwoch vier Hochzeiten. "Wir haben keinen übermäßigen Ansturm beobachtet", sagte sie. In der Vergangenheit seien die Schnapszahl-Termine beliebter gewesen. So habe es zum Beispiel am 5.5.2005 elf Trauungen gegeben. Ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern sagte, der Februar zähle nicht "zu den begehrtesten Eheschließungsmonaten". Auch hier gab es am Schnapszahl-Termin nur drei Hochzeiten. In Koblenz fand am Mittwoch gerade einmal eine Eheschließung statt.