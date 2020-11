Rheinland-Pfalz erlaubt seit heute wieder den Besuch in Alten- und Pflegeheimen, doch manche Einrichtungen machen da nicht mit. Sie halten die Entscheidung für zu riskant und zu überstürzt.

"Es ist definitiv überhastet", kritisierte die Leiterin des Maternus Seniorencentrums am Auberg in Gerolstein in der Eifel, Monika Schweissgut, die am Vortag angekündigte Entscheidung aus dem Gesundheitsministerium. Zur Vorbereitungen für die strengen Auflagen wären zehn bis 14 Tage als Vorlauf gut gewesen. Auch einige Einrichtungen aus Trier reagierten mit Unverständnis auf die Lockerungen. Sie sehen große Schwierigkeiten darin, die Bewohner vor Ansteckungen zu schützen.

Zu wenig Zeit für Vorbereitungen

In den Regionen Koblenz und Ludwigshafen bleiben nach SWR-Recherchen viele Altenheime trotz der Lockerungen zunächst für Besucher geschlossen. Es seien so viele Vorkehrungen zu treffen, dass eine rechtzeitige Umsetzung zu diesem Donnerstag unwahrscheinlich sei, hieß es von der AWO Rheinland. Auch der Caritasverband der Diözese Speyer, zuständig für 15 Altenzentren, kritisiert, die Planungen für Besuche seien sehr umfangreich. Jeder Bewohner darf pro Tag eine Person für maximal eine Stunde empfangen, und die Heime müssen erfassen, wer wann kommt. Erst ab der kommenden Woche sollen Angehörige und Bekannte von Bewohnern wieder Zutritt bekommen.

Auch rund um Kaiserslautern kommt von einigen Einrichtungen Kritik. Auch wenn Besuche nur unter strengen Sicherheitsauflagen möglich seien, kämen nun täglich fremde Menschen in die Heime. Aufgrund der angespannten Personallage hat das Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn in Kaiserslautern etwa die Besuchszeit zunächst auf 45 Minuten beschränkt.

Ministerin sieht keine Überforderung

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) widersprach im SWR, dass die Heime mit den Regelungen überfordert seien. Das Risiko, das von den Besuchen ausgehe, sei nicht zu hoch. "Wir kehren mit der Regelung 1:1 zurück, zu der Regelung, die vor dem Besuchsverbot galt", erinnerte sie. Die Einrichtungen hätten damit bereits Erfahrungen gesammelt.

Zusätzliches Personal notwendig

Die Hygieneauflagen sehen unter anderem einen Besuchsraum vor, in dem der Sicherheitsabstand eingehalten werden muss. Um die Einhaltung des Abstandes zu beobachten und um regelmäßig zu desinfizieren, sei zusätzliches Personal nötig, erinnerte Heimleiterin Schweissgut aus Gerolstein. Es sei ja auch durchaus verständlich, dass der ein oder andere mal die Hand drücken wolle - "aber das geht in der momentanen Situation nicht."

Das St. Vinzenzhaus in Gebhardshain im Kreis Altenkirchen, in dem zehn Bewohner nach Corona-Infektionen gestorben sind, will daher spezielle Besucherboxen einrichten. Aber auch das dauere einige Tage. Das Seniorenzentrum Rüdesheim im Kreis Bad Kreuznach erklärte, dass es nun vier spezielle Besuchsbereiche mit Plexiglasscheiben eingerichtet habe.

Trotz Kritik - Lebensschub für Bewohner

Doch es gibt auch positive Reaktionen auf die Lockerungen. Die rheinland-pfälzische Pflegegesellschaft begrüßte die Lockerungen des Besuchsrechts in Alten- und Behindertenpflegeeinrichtungen im Land. Aber auch deren Vorstandsvorsitzende Regine Schuster sprach im SWR von einem ambitionierten Vorhaben aufgrund der Kurzfristigkeit. Einrichtungen in Alf, Bad Bertrich oder Wittlich zeigten Verständnis für die Lockerungen. Es sei wichtig, dass die Bewohner wieder Besuche von ihren Angehörigen bekämen, da viele in den vergangenen Wochen sehr einsam gewesen seien. Aus der Seniorenresidenz des Westpfalz-Klinikums hieß es, die Mitarbeiter wüssten um die emotionale Belastung von Angehörigen und Bewohnern und seien erfreut über die Lockerungen.

Besuche stellten für die Bewohner einen besonderen Lebensschub dar, hieß es aus der Pro Seniore Residenz Salinental bei Bad Kreuznach. Das könnten Skype-Unterhaltungen oder auch der vorübergehend eingerichtete Besucherbalkon nicht ersetzen. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da, heißt es aus Gerolstein. Die ersten Angehörigen hätten bereits am Mittwoch "auf der Matte gestanden".