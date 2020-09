Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant im kommenden Jahr mit einer Neuverschuldung von 1,266 Milliarden Euro. Das teilte Finanzministerin Ahnen bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2021 mit.

Demnach stehen gerundet 18,6 Milliarden Euro an Einnahmen Ausgaben von 19,9 Milliarden gegenüber. Die Folgen der Corona-Krise sind auch in diesem Haushaltsentwurf sichtbar. Denn Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) plant unter anderem mit geringeren Steuereinnahmen. Das Land wird schätzungsweise 875 Millionen Euro weniger Steuern einnehmen als vor der Corona-Krise erwartet.

Dazu kommen höhere Ausgaben. Geld will die Regierung vor allem in die Bildung und die innere Sicherheit stecken. So sollen beispielsweise die frühkindliche Bildung gestärkt sowie neue Stellen in Schulen und Universitäten geschaffen werden. Rund 6,5 Milliarden Euro entfallen so auf die Bildung - darunter jeweils eine Milliarde für Kitas und die Wissenschaft sowie 4,6 Milliarden für die Schulen.

Zusätzliches Personal ist auch bei der Polizei und der Justiz vorgesehen. Die vorgesehenen Personalausgaben des Landes stellen insgesamt mit 7,7 Milliarden und einem Anteil von 38,8 Prozent einen besonders großen Block dar. Sie nehmen im Vergleich zu diesem Jahr um 7,1 Prozent zu.

"Verlässlicher Partner der Kommunen"

Mit Blick auf die anhaltende Kritik an der Verschuldung von Städten, Gemeinden und Kreisen sagte Ahnen, die Landesregierung sei "ein verlässlicher Partner der Kommunen". Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich steigen 2021 um 180 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere 200 Millionen Euro für den Stabilisierungsmechanismus der Kommunalhaushalte und 250 Millionen Euro für den Ausgleich von Einbußen bei der Gewerbesteuer in 2020 und 2021.

"Das ist kein gewöhnlicher Haushalt, er ist geprägt von der Corona-Pandemie", sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Er hob unter anderem "die Unterstützung von Gründern, Investitionen in den Tourismus und in die Digitalisierung des ÖPNV" hervor. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) wies besonders auf eine Steigerung der Mittel für das Förderprogramm zur Anschaffung von Solarspeicheranlagen, auf eine Anhebung der Mittel für den Naturschutz und auf mehr Geld für von Gewalt betroffene Frauen hin.

"Mit diesem Haushalt wollen wir gezielt Impulse für die Zukunft setzen", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach dem Haushaltsbeschluss im Kabinett.

Kritik von CDU und Landesrechnungshof - Lob vom DGB

Weniger positiv beurteilte die oppositionelle CDU den Haushaltsplan. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte vor allem, dass zu wenig Investitionen im Straßenbau und bei Schulen vorgesehen seien. "In Bereichen wie Digitalisierung oder Tourismus jetzt erst um die Ecke zu kommen, ist einfach zu spät", so Baldauf. Hier werde ein halbes Jahr vor der Landtagswahl versucht, die Versäumnisse der letzten vier Jahre aufzuholen.

Auch der Bund der Steuerzahler sprach von einem nicht überzeugenden Entwurf. Der Verein erneuerte seine Forderung nach einem Verzicht auf das geplante Sondervermögen für die Bewältigung von Corona-Folgen sowie nach einer Auflösung der Landesrücklagen.

Dagegen begrüßte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid, "dass das Diktat der schwarzen Null gefallen ist". Mit den Nachtragshaushalten habe die Landesregierung bereits viel Geld in die Hand genommen, um auf die Krise zu reagieren. Jetzt müsse es im Haushaltsentwurf für 2021 darum gehen, "das Land über die Pandemie hinaus zukunftsfähig aufzustellen".

Landtagsdebatte im Herbst

Der Landtag soll im Oktober über den Entwurf debattieren und den Haushalt 2021 voraussichtlich im Dezember beschließen. Da im kommenden März ein neues Parlament gewählt wird, berücksichtigt der Haushaltsentwurf nur das kommende Jahr. Üblich sind sonst in Rheinland-Pfalz Doppelhaushalte – also Pläne für zwei Jahre.

Nachtrags-Etat mit Rekord-Kreditaufnahme

Die für 2020 fehlenden Einnahmen hatten die Landesregierung veranlasst, einen zweiten Nachtragshaushalt aufzustellen, der eine Nettokreditaufnahme in der Rekordhöhe von 3,5 Milliarden Euro vorsieht. Davon sind etwa zwei Milliarden für den Ausgleich der Mindereinnahmen und 1,5 Milliarden für Ausgaben zur Überwindung der Corona-Folgen vorgesehen. Dieser zweite Nachtragshaushalt wurde in der vergangenen Woche in den Landtag eingebracht.