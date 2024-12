In der Haushaltsdebatte im rheinland-pfälzischen Landtag hat Oppositionsführer Gordon Schnieder (CDU) der Landesregierung vorgeworfen, sie investiere zu wenig - in Straßen, Brücken oder Hochschulen. Mit dem neuen Haushalt werde der Investitionsstau in Milliardenhöhe weiter wachsen, so Schnieder. Er bezog sich auf eine Exklusiv-Meldung des SWR aus dem vergangenen September.