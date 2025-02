Viele Hausarztpraxen in Rheinland-Pfalz sind überlastet

In Rheinland-Pfalz sind rund 250 Kassensitze für Allgemeinmediziner unbesetzt. Laut einer SWR-Umfrage sind viele Hausärzte überlastet. Besonders schlimm ist es auf dem Land.

Der SWR hat rund 100 zufällig ausgewählte Arztpraxen in ganz Rheinland-Pfalz kontaktiert und gefragt ob wir als neuer Patient einen Termin in der jeweiligen Praxis bekommen, weil wir neu in die Gegend gezogen seien. Wichtigstes Ergebnis: In den Städten ist es oft noch möglich einen Termin zu bekommen, während Arztpraxen auf dem Land meist überlastet sind.

Hausärzte auf dem Land sind fast alle überlastet

Ob in Rheinhessen, der Pfalz, an der Mosel oder im Rheinland: Auf dem Land sind die Hausarztpraxen voll. Sehr viele Praxen nehmen keine neuen Patienten auf. Manche bieten zum Beispiel an, dass sich neu Zugezogene auf eine Warteliste schreiben lassen können, um ein Erstgespräch zu bekommen.

Da müssen Sie sich leider durchtelefonieren. Die Situation in Kirn ist gerade schwierig.

In Kaisersesch im Kreis Cochem-Zell oder in Kirn im Kreis Bad Kreuznach zum Beispiel, scheint die Hausarzt-Lage momentan besonders angespannt zu sein. Das sagt man uns so auch am Telefon. Dass es in vielen ländlichen Regionen zu wenig Hausärzte gibt, ist nichts Neues. Hinzu kommt, dass gerade viele Menschen erkältet sind.

Diese Infekte sind teilweise wahnsinnig zäh und dauern unheimlich lange, sodass die Patientinnen und Patienten wiederholt in die Praxis kommen. (...) Und das bringt uns gerade alle an die Grenzen.

Eine Praxis in Rheinhessen öffnet deshalb extra am Samstag, eine andere bittet darum, eine Mail zu schicken, wenn man telefonisch nicht durchkommt. Dort liegen auch Mitarbeitende flach.

Einige Hausärzte machen Ausnahmen

Manche Praxen im ländlichen Raum haben aber auch Ausnahmen gemacht: Wenn man im gleichen Ort wohnt, in dem sich die Praxis befindet, nehmen manche Ärzte einen trotzdem noch auf.

Bei uns wird der Einzugsbereich immer größer. Es schließen Praxen um uns herum. Die Leute haben ja keine Alternativen.

Wer aber von einem anderen Hausarzt vor Ort wechseln will - zum Beispiel, weil er unzufrieden ist - hat nur sehr selten eine Chance auf eine Aufnahme in eine Praxis.

Situation in den Städten ist weniger kritisch

In Städten wie Mainz, Kaiserslautern, Ludwigshafen oder Koblenz ist die Lage unserer Stichprobenumfrage zufolge weniger kritisch. So waren in den größeren Städten in mehreren Praxen noch Termine zu bekommen und es wurden neue Patienten aufgenommen.

Was dabei auffällt: In den Städten vergeben einige Praxen auch Erst-Termine über Online-Anbieter. Aber: Auch in den Städten gab es mehrfach Hausarztpraxen, die überlastet sind.

Auffällig: Viel Empathie am Telefon

Auch wenn in vielen Praxen gerade bis zum Anschlag gearbeitet wird, haben sich bei den Stichproben empathische, hilfsbereite und freundliche Menschen am Telefon gemeldet. Die Probleme wurden geschildert, oft wurde versucht, eine Lösung zu finden. Und in fast allen Fällen wurde gesagt, dass man sich in einem akuten Fall jederzeit melden dürfte - ganz egal, ob man in der Patientenkartei stehe oder nicht.