Zu Hause geimpft werden, weil man selbst nicht mehr raus kann - darauf haben viele Menschen gewartet. Heute ist dazu ein Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz gestartet, mit vier Arztpraxen in Bitburg und Mayen, in Wendelsheim in Rheinhessen sowie im pfälzischen Münchweiler. Dabei sollen gezielt über 80-Jährige geimpft werden, die bettlägrig sind.

