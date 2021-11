Hausärzte entsetzt über geplante BioNtech-Beschränkung

Die Vorsitzende des Hausärzte-Verbandes Rheinland-Pfalz, Dr. Barbara Römer, ist empört über die Pläne, die BioNtech-Lieferungen für Hausarztpraxen zu beschränken. Das Bundesgesundheitsministerium gefährde die Impfkampagne.

Die Verbands-Vorsitzende der Hausärzte in Rheinland-Pfalz ist sauer. Im Interview mit SWR 1 Rheinland-Pfalz nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zerstöre damit das Vertrauen der Menschen in die Impfkampagne. Denn ihnen sei zugesichert worden, sie dürften ihren Impfstoff frei wählen. Und die Hausärzte hätten darauf vertraut, dass sie ihren Patienten und Patientinnen eine feste Zusage für einen bestimmten Impfstoff geben könnten.

Römer: "Es reicht, Herr Spahn!"

Römer sagte: „Unsere Termine sind bereits bis März hinein vergeben. Die Praxis-Telefone und Mail-Accounts werden in der nächsten Woche kollabieren. Es reicht, Herr Spahn!“

Sie befürchte, dass Patienten und Patientinnen ihre Termine absagen oder zumindest viele Fragen haben werden, sagte Römer. Spahns Vorstoß gefährde die Impfkampagne.

Dr. Barbara Römer führt in ihrer Praxis im rheinhessischen Saulheim selbst Corona-Impfungen durch. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Ärzten fehlt ohne BioNtech Impfstoff für Kinder

Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen. Die Ständige Impfkommission hat vor kurzem die eindeutige Empfehlung herausgegeben: Kein Moderna-Impfstoff für Personen unter 30 Jahren. Aber gerade in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren gebe es noch erhebliche Impflücken, sagte Römer. „ Und jetzt werden die Kinderärzte maximal ausgebremst. Können pro Woche, pro Arzt maximal 30 Kinder impfen. Da wird es Jahre dauern, bis wir überhaupt die Kinder durchgeimpft haben, weil die Kinder keine Alternative zu dem BioNtech-Impfstoff haben.“ Bei den Kinderärzten komme die Impfkampagne damit praktisch zum Erliegen.

Moderna-Impfstoff soll nicht verfallen

Das Bundesgesundheitsministerium will den Arztpaxen in den kommenden Wochen nur noch eine begrenzte Menge des BioNtech-Impfstoffes liefern. In einem Brief an die Bundesländer wird das damit begründet, dass viele Dosen des eingelagerten Moderna Impfstoffes nicht abgerufen werden. Das Verfalldatum laufe im ersten Quartal 2022 aus. Niedergelassene Ärzte sollen daher ab kommender Woche nur noch 30 Dosen BioNtech bekommen, Impfzentren 1.020 Dosen. Lieferungen von Moderna werden nicht begrenzt.