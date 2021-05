Hausärzte in Rheinland-Pfalz müssen sich vorerst weiter an die bundesweite Impfreihenfolge halten. In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg dürfen die Hausärzte selbst entscheiden, wen sie zuerst gegen Corona impfen.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage des SWR mit, es seien immer noch nur begrenzte Mengen an Corona-Impfstoffen verfügbar. Deshalb werde die Priorisierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht aufgehoben. Aller Voraussicht nach werde sich die Lage im Juni spürbar entspannen.

Für zwei Impfstoffe Priorisierung in Rheinland-Pfalz aufgehoben

Schon seit einiger Zeit dürfen Hausärzte in Rheinland-Pfalz die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie von Astrazeneca nach eigenem Ermessen unter ihren Patientinnen und Patienten verteilen. Bei beiden Präparaten hatte es in seltenen Fällen Komplikationen (Hirnvenenthrombosen) gegeben, weshalb die Ständige Impfkommission (Stiko) sie nur für Über 60-Jährige empfiehlt. Gleichwohl dürfen auch jüngere Menschen, nach eingehender ärztlicher Beratung, die Impfstoffe verabreicht bekommen. Die Verunsicherung unter den Menschen ist allerdings groß, so dass viele diese Impfstoffe ablehnen. Daher gibt es hier offenbar keinen Engpass.

Die Einbeziehung der Hausärzte sollte das Tempo beim Impfen deutlich beschleunigen. Doch in den Praxen fehlt noch immer jede Menge Impfstoff. Einige Ärzte beklagen auch, dass aufgebrachte Patienten in ihre Praxen stürmen und ihre Impfung verlangten.

Ein Viertel der Impfdosen von Hausärzten verabreicht

Bundesweit wurde in den Hausarztpraxen nach Angaben des Robert-Koch-Institut mittlerweile 10,1 Millionen Impfdosen verabreicht. In den Impfzentren waren es 30 Millionen Impfdosen. In Baden-Württemberg dürfen sich seit heute fast alle Menschen bei ihren Hausärzten impfen lassen. Warten müssen viele wahrscheinlich trotzdem, denn auch in Baden-Württemberg ist Impfstoff knapp.