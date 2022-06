Menschenrechtler kritisieren BioNTech

per Mail teilen

Anlässlich der heutigen Hauptversammlung der BioNTech-Aktionäre fordern Menschenrechts- und Entwicklungshilfeorganisationen, dass der Corona-Impfstoff gerechter verteilt wird. Und das ist nicht die einzige Forderung.

Wenn am Nachmittag die Hauptversammlung des Impfstoffherstellers BioNTech in Mainz beginnt, wartet auf die Aktionäre nicht nur die Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 2021, sondern auch eine Liste mit Forderungen von Menschenrechts- und Entwicklungshilfeorganisationen an das Unternehmen.

Gemeinsame Kritik von Amnesty International, Brot für die Welt und Oxfam

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt und die Entwicklungsorganisation Oxfam fordern von BioNTech unter anderem einen Technologietransfer des Corona-Impfstoffes für arme Länder. Konkret: Das Biotechnologie-Unternehmen soll sein Produktions-Know-how der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verfügung stellen.

Außerdem soll BioNTech seinen Covid-Impfstoff global gerechter verteilen. Die Verträge und die Preisgestaltung sollen zudem transparent gemacht werden. Nur so könnten sich Länder mit geringem Einkommen selbst mit lebensrettenden Impfstoffen versorgen, argumentieren die Organisationen. Sie haben deshalb zusammen mit dem Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre einen Fragenkatalog für die Hauptversammlung eingereicht.

Wer sind die Kritischen Aktionäre? Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre wurde 1986 gegründet. Er besteht nach eigenen Angaben aus 29 Mitgliedsorganisationen und vertritt in Hauptversammlungen von börsennotierten Unternehmen rund 1.200 Einzelaktionäre. Indem die Einzelaktionäre ihre Stimmrechte übertragen, können Mitglieder des Dachverbandes stellvertretend Hauptversammlungen besuchen und beispielsweise Redebeiträge halten. Zu seinen Zielen zählt der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre den Einsatz gegen Rüstungsproduktion, Umweltzerstörung, Nutzung der Atomenergie und unsoziale Arbeitsbedingungen. Außerdem setzt er sich nach eigenen Angaben für mehr Nachhaltigkeit bei Unternehmen ein.

Corona-Impfstoff fast nur für reiche Länder?

In dem Fragenkatalog verweisen die Organisationen darauf, dass im vergangenen Jahr nur ein Prozent des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer an Länder mit geringem Einkommen ging. Dass das Unternehmen fast ausschließlich wohlhabende Länder damit beliefert habe, habe BioNTech einen Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro beschert.

Trotz massiver staatlicher Förderung und Rekordgewinnen plane BioNTech bislang wenig, um die Impfstoffversorgung in ärmeren Ländern zu verbessern, kritisieren Amnesty International, Brot für die Welt und Oxfam. Das Unternehmen selbst hatte angekündigt, 2022 mehrere Impfstoff-Produktionsstätten in afrikanischen Ländern zu eröffnen.

Vorwurf: BioNTech verletzt mit Geschäftspraxis Menschenrechte

Doch das reicht den Menschenrechts- und Entwicklungshilfeorganisationen nicht: Die in aktuell zwei afrikanischen Ländern geplanten Container-Fabriken lieferten zu spät und zu wenig, so die Kritik. Zudem sei unklar, ob BioNTech umfassend Know-how und Technologien bereitstellen werde, sodass vor Ort unabhängig produziert werden könne.

In Länder mit geringem Einkommen hätten nur knapp 16 Prozent der Menschen zumindest eine Impfdosis erhalten, kritisieren die Organisationen und verweisen darauf, dass in wohlhabenden Ländern bereits die vierte Impfung möglich sei. "Diese Ungerechtigkeit verletzt die Menschenrechte im Globalen Süden und verschärft strukturelle Ungleichheiten", heißt es in dem Fragenkatalog für BioNTech.

Amnesty International, Brot für die Welt und Oxfam Deutschland sind nach eigenen Angaben Teil der People's Vaccine Alliance. Das Bündnis umfasst rund 100 Organisationen und setzt sich unter anderem dafür ein, die Covid-Impfpatente freizugeben.