Mainz Hbf: 130 Fahrgäste evakuiert, Worms: Brand in Autohaus, Frühling startet durch

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:50 Uhr 🌍Blick nach Deutschland und in die Welt Beim EU-Gipfel in Brüssel beherrschen drei Themen die Beratungen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs: Die weitere Entwicklung in der Ukraine wird Thema werden - auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt an den Beratungen teil. Außerdem wollen die EU-Regierungen über Wege zur Finanzierung höherer Rüstungsausgaben sprechen. Eng damit verbunden ist eine erste Debatte über den künftigen EU-Haushalt ab 2028. In einem Mordprozess in Nürnberg soll heute das Urteil verkündet werden. Angeklagt sind drei Männer, die einen Mann bewusstlos auf Bahngleise gelegt haben sollen. Die Angeklagten sollen gemeinsam mit dem späteren Opfer aus nichtigem Anlass in Streit geraten sein. Im Verlauf des Streits im April 2024 verletzten sie den Mann demnach schwer und legten ihn auf die Gleise. Dort wurde der Mann von einem Güterzug überrollt und getötet. Bleiben die Finnen das glücklichste Volk der Erde? Und wie zufrieden sind eigentlich die Deutschen im internationalen Vergleich? Das wird sich zeigen, wenn zum Weltglückstag der sogenannte World Happiness Report in New York veröffentlicht wird.

6:34 Uhr 🛣️So ist der Verkehr im Land Für die 130 Leute im Zug in Mainz war der Abend gestern womöglich bisschen mühsam. Aber wie schaut es auf den Straßen im Land aus, falls ihr mit dem Auto los müsst? Mit unserer Übersicht habt ihr immer alles im Blick. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:22 Uhr ❗Das wird heute wichtig In Worms wird heute die größte E-Ladestation für Lkw in Rheinland-Pfalz eingeweiht. Die Anlage wird zum Großteil mit Sonnenenergie gespeist. Sie ist die erste Station eines bundesweiten, privatwirtschaftlichen E-Ladenetzes für Nutzfahrzeuge. Vor dem Landgericht Frankenthal soll heute das Urteil in einem Prozess gegen eine Mutter fallen. Der Angeklagten wird vorgeworfen, ihrer noch keinen Monat alten Tochter ein morphinhaltiges Schmerzmedikament verabreicht zu haben. Das Mädchen wäre fast gestorben. Wie sieht es aktuell auf dem rheinland-pfälzischen Immobilienmarkt aus? Antworten darauf gibt der Landesgrundstücksmarktbericht 2025. Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt ihn vor.

6:18 Uhr 🌤️Das Wetter in RLP Heute ist...??? ...Frühlingsanfang! Und dazu gibt es frühlingshafte Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Laut Vorhersage gibt es viel Sonne, aber auch ein paar Wolken. Am Freitag sollen die Temperaturen dann bis auf 23 Grad steigen. Allerdings soll es dann ein bisschen trüber werden, weil sich etwas Saharastaub in die Luft mischt. Am Wochenende wird es dann den Angaben zufolge allmählich wieder wechselhafter. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)

6:04 Uhr 😯Oberleitung abgerissen: 130 Fahrgäste evakuiert Das dürfte für einige Mitarbeitende der Deutschen Bahn eine kurze Nacht gewesen sein: Eine abgerissene Oberleitung im Bereich des Hauptbahnhofes in Mainz sorgte gestern Abend für Zugausfälle, Verspätungen und jede Menge Hektik rund um die Schienen. Inzwischen scheint der Schaden repariert, die Züge aus Bingen sind pünktlich unterwegs. Für etwa 130 Menschen war der Oberleitungsschaden - positiv formuliert - ziemlich aufregend. Sie mussten gestern aus einem Regionalexpress evakuiert werden, weil der Zug auf der Strecke nicht mehr weiter kam: Mainz Strecke zwischenzeitlich gesperrt Oberleitung bei Hauptbahnhof Mainz abgerissen: 130 Fahrgäste evakuiert Eine abgerissene Oberleitung hat am Mittwochabend für Probleme im Bereich des Hauptbahnhofs Mainz gesorgt. Ein Regionalexpress mit 130 Passagieren musste evakuiert werden.