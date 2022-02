Nach Tötung von Polizisten - Wie Ermittler nach "Hate Speech" suchen

Das rheinland-pfälzische Innenministerium und das Landeskriminalamt (LKA) informieren heute über die Arbeit der neuen Ermittlungsgruppe "Hate Speech". Nach der Tötung der beiden Polizisten bei Kusel war sie eingerichtet worden.

Die Ermittlungsgruppe untersucht Hasskommentare und andere strafrechtlich relevante Äußerungen, die im Nachgang zu der Tat im Internet geäußert werden. Beispielsweise hatten Nutzer einer Chatgruppe im Netz den beiden mutmaßlichen Tätern zu ihrer Tat gratuliert. Die neue Ermittlungsgruppe besteht aus 14 Mitarbeitern des Landeskriminalamts. Sie sollen im Internet Hasskommentare und Hetze ausfindig machen, die Täter identifizieren und zur Verantwortung ziehen.

Lewentz: Staat duldet keine Hasskommentare

Die Ermittlungsgruppe steht unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Innenminister Roger Lewentz (SPD) verurteilte Hasskommentare im Internet: Sie seien abscheulich und in ihrer Niederträchtigkeit kaum zu übertreffen. Der Staat werde solche Kommentare nicht dulden.

Neben Lewentz werden der Präsident des Landeskriminalamtes, Johannes Kunz, und Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer über die Arbeit der Ermittlungsgruppe berichten.

Festnahme eines Mannes in der vergangenen Woche

Ein Ermittlungserfolg war bereits in der vergangenen Woche gemeldet worden. Am Donnerstagabend nahm die Polizei in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen (Landkreis Birkenfeld) vorübergehend einen Mann fest, der im Internet Hasskommentare gegen die Polizei verbreitet und zur Gewalt aufgerufen haben soll. Der 55-Jährige soll in seinem öffentlichen Facebook-Profil zwei Videos hochgeladen haben, in denen er unter anderem Anleitungen dazu gab, Polizeibeamte auf einen Feldweg zu locken und aus dem Hinterhalt zu beschießen.

Nach Angaben von Lewentz war man durch die Arbeit der eingerichteten Ermittlungsgruppe "Hate Speech" auf die Äußerungen im Netz aufmerksam geworden.

Tödliche Schüsse auf Polizeianwärterin und Oberkommissar

Bei Kusel in der Pfalz waren am vergangenen Montag bei einer Verkehrskontrolle eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar erschossen worden. Die beiden Tatverdächtigen, ein 32 und ein 38 Jahre alter Saarländer, sitzen wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes und der gewerbsmäßigen Jagdwilderei in Untersuchungshaft.