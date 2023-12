Hasspostings im Internet: Sechs Razzien in RLP

Bei einer groß angelegten Razzia sind Polizei und BKA am Donnerstag gegen Hasskriminalität im Internet vorgegangen. In Rheinland-Pfalz wurden Wohnungen von sechs Verdächtigen durchsucht.

Die Razzien fanden im Rahmen eines Aktionstages gegen Hassrede im Internet statt, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag mit. Deutschlandweit seien mehr als 50 Wohnungen durchsucht worden, sechs davon in Rheinland-Pfalz: In Trier, Bad Kreuznach und Zweibrücken sowie in den Kreisen Bad Dürkheim und Altenkirchen.

Ermittlungen gegen sechs Personen in RLP

Dabei seien laut einer Mitteilung von Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz unter anderem Mobiltelefone und Festplatten sichergestellt worden. Gegen zwei Frauen und vier Männer sei wegen Volksverhetzung, der Belohnung und Billigung von Straftaten und Beleidigungen sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten ermittelt worden.

Die Razzien fanden in 15 Bundesländern statt. Neben Deutschland beteiligten sich auch Frankreich, Österreich, Rumänien, die Slowakei und Spanien an dem Aktionstag. Organisiert wurden die europaweiten Ermittlungen von der EU-Polizeibehörde Europol.