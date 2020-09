Auch Politiker werden Opfer von Hass und Hetze - so zum Beispiel der Bürgermeister von Kandel nach dem Mord an der 15-jährigen Mia. Das Land Rheinland-Pfalz will Kommunalpolitiker deswegen besser schützen.

"Das Maß ist voll. Wir haben unsere Aktivisten beauftragt, Dich außer Gefecht zu setzen." Es sind nur wenige Worte auf einem weißen Blatt Papier. Aber es sind Worte, die Angst machen und auch bewusst Angst schüren wollen. Mehrere Hundert solcher Nachrichten haben Günther Tielebörger (SPD) und seine Kollegen im Rathaus von Kandel vergangenes Jahr erhalten: Briefe, Mails und Postings mit Beleidigungen und Drohungen.

Herbsttagung des BKA Am Mittwoch und Donnerstag findet in Wiesbaden die Herbsttagung des Bundeskriminalamts statt. Dabei geht es um Hass, Gewalt und Ausgrenzung - und wie Rechtsstaat und Sicherheitsbehörden darauf reagieren können. Hintergrund ist unter anderem der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke im Juni.

"Da hat man schon schlaflose Nächte", sagt der langjährige Kommunalpolitiker Tielebörger. Er hat sich gefragt, was in den Menschen vorgeht, die so etwas schreiben. Aber Tielebörger hatte auch ganz konkret Angst. "Es könnte ja mal passieren, dass da einer mit dem blanken Messer vor einem steht."

Stimmung kippt nach Mord an Mia

Viele Jahre war Tielebörger Stadtbürgermeister von Kandel, einer Kleinstadt in der Pfalz. Vor zwei Jahren wurde dort eine 15-jährige Schülerin erstochen. Täter war ihr Ex-Freund, ein abgelehnter Asylbewerber. Der Mord löste bundesweit Trauer und Entsetzen aus, führte aber auch zu Hass auf die Politik und Unruhe in der Kleinstadt. Über viele Monate war Kandel Schauplatz von Kundgebungen rechtsgerichteter Gruppierungen, aber auch von Gegendemonstrationen. Stadtbürgermeister Tielebörger und sein Kollege in der Verbandsgemeinde Volker Poß (SPD) treffen Hass und Hetze in dieser Zeit ganz persönlich und in einer Form, die sie bis dahin nicht erlebt hatten.

Demonstration in Kandel nach dem Mord an Mia dpa Bildfunk Picture Alliance

Gefühl der Unsicherheit

Tielebörger spürt, wie die Hassbotschaften ihn verändern, wie er auch konkret sein Verhalten ändert, auch wenn er das damals nach außen nicht unbedingt gezeigt hat. Der langjährige Kommunalpolitiker sagt, er wurde unsicherer. Wenn er nach Sitzungen abends allein nach Hause geht, dreht er sich nun mehrfach um, wechselt auch mal den Bürgersteig, wenn jemand hinter ihm läuft, weil er ein ungutes Gefühl hat.

Zwar schalteten Tielebörger und seine Kollegen in der Verwaltung damals die Polizei ein, die Absender der Hassbotschaften ließen sich aber nicht zurückverfolgen. Die Briefe, Postings und Mails waren mit falschen Adressen oder anonym verschickt worden. Dass die Polizei gewissermaßen machtlos war gegen die anonymen Hetzer, hat den damaligen Stadtbürgermeister erschrocken.

Land richtet Hotline für Betroffene ein

Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in diesem Jahr hat auf grausame Art deutlich gemacht, dass auf verbale Drohungen gegen Politiker konkrete Gewalttaten folgen können. Weil der Hass gerade auch gegen Kommunalpolitiker zunimmt, hat das Land Rheinland-Pfalz in diesem Sommer eigens eine Hotline eingerichtet. Betroffene Politiker können sich dort melden und prüfen lassen, ob die Fälle strafrechtlich relevant sind.

Taskforce soll Täter finden

Außerdem hat das Innenministerium eine Taskforce eingerichtet, die das Netz nach Hass und Hetze im Netz durchforsten soll. "Wir müssen die Täter aus der Anonymität holen und versuchen dingfest zu machen", erklärt Nicole Steingaß (SPD) Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium das Ziel. Der Verfassungsschutz durchsuche einschlägige Seiten im Internet und versuche, bestimmte Personen und Netzwerke heraus zu kristallisieren. Sofern strafrechtlich relevante Tatbestände erkannt werden, übergibt der Verfassungsschutz dann an das Landeskriminalamt, das die strafrechtliche Verfolgung aufnimmt.

Für Günther Tielebörger kam die Taskforce zu spät. Der ehemalige Stadtbürgermeister von Kandel ist seit einigen Monaten nicht mehr im Amt. Seitdem schlafe er aber auch wieder ruhiger.