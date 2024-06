per Mail teilen

Ein Hangrutsch in der Verbandsgemeinde Adenau in der Eifel bedroht mehrere Häuser. Zwei Wohnhäuser sind durch die Erdbewegungen am Kirchberg bereits beschädigt worden. Eines der Häuser musste deshalb evakuiert werden. Vermutlich muss es abgerissen werden. Außerdem könnten noch sieben weitere Häuser durch den sich bewegenden Hang bedroht sein.