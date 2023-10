Auch auf den Schulhöfen in RLP liegt die Aufmerksamkeit oft auf dem Handydisplay: In Großbritannien wird deswegen ein Smartphone-Verbot an Schulen diskutiert. An der Integrierten Gesamtschule in Mainz-Bretzenheim sind Handys bis zur 10. Klasse tabu - außer die Lehrkräfte erlauben die Benutzung.