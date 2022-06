An der A602 steht seit Kurzem ein so genannter Handy-Blitzer, um Handy-Sünder am Steuer zu überführen. Bislang kam es immer wieder zu Diskussionen, wenn die Polizei einen Autofahrer wegen Handynutzung anhielt: Die Ausreden waren vielseitig - zum Beispiel: Es war ein Butterbrot, kein Handy. Die Beweisführung ist mit dem neuartigen Blitzer leichter - die intelligente Software erkennt zu fast 90 Prozent verlässlich die Handynutzung am Steuer. Wer ertappt wird, muss 100 Euro Strafe zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.