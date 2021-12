Millioneninvestition der Handwerkskammer

Die Handwerkskammer der Pfalz investiert im kommenden Jahr rund 2,5 Millionen Euro in die Modernisierung und Digitalisierung ihrer Berufsbildungs- und Technologiezentren. Eine Sprecherin der Handwerkskammer teilte mit, dass die Hälfte der Investitionssumme vom Bundesinstitut für Berufsbildung zugesagt wurde. Mit dem Geld soll das Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Kaiserslautern mit neuer digitaler Technik ausgestattet werden, zum Beispiel mit einer PC-gesteuerten Prüfstraße und neuen Elektro-Fahrzeugen für die Schulung. Die Handwerkskammer der Pfalz bildete im vergangenen Jahr mehr als 10.000 junge Menschen in 25 Berufen in den Zentren in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Landau aus.