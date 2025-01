Handwerksbetriebe leiden unter Nachwuchsmangel

Kaiserslautern:

Die Handwerksbetriebe in der Pfalz leiden unter Nachwuchsmangel. 2024 seien rund vier Prozent weniger Auszubildende im Handwerk gezählt worden wie im Jahr davor, sagt der Präsident der Handwerkskammer Pfalz. SWR-Reporterin Maren Kaps, woran liegt’s, dass immer weniger junge Menschen handwerkliche Berufe machen wollen?

Die allgemeinen Bedingungen im Handwerk sind wohl der Hauptgrund, sagt der Präsident der Handwerkskammer Pfalz (Dirk Fischer). Junge Menschen würden ihre Ausbildung zwar in kleineren Betrieben machen, dann aber oft zu größeren Unternehmen abwandern. Weil die ihren Mitarbeitenden natürlich oft mehr bieten könnten. Betriebe in der Pfalz müssten sich deshalb die Fragen stellen, mit welchen modernen Arbeitsbedingungen sie junge Menschen halten könnten. Er denkt da beispielsweise an flexiblere Arbeitszeiten und das Angebot im Home Office zu arbeiten. Zusätzlich hält er es für notwendig, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Die Situation sehe allerdings nicht in allen Bereichen gleich aus. Besonders schwierig sei aktuell im Metzger-Handwerk Nachwuchs zu finden. Nicht so schlimm stehe es um das Klimahandwerk, wie beispielsweise Solartechnik und Wärmedämmung.