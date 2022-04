Handel: Kunden in Rheinland-Pfalz zurückhaltend

per Mail teilen

Die Hoffnungen des rheinland-pfälzischen Einzelhandels auf Impulse durch das Ostergeschäft sind in diesem Jahr eher verhalten. "Bislang bemerken wir eine Kaufzurückhaltung", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer, in Mainz. Das gelte sowohl im Bezug auf Dekorationsartikel als auch auf Spielwaren. Die Menschen seien sehr vorsichtig geworden. Der Verband vermutet dahinter die Unsicherheit aufgrund der Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln als Folgen des Ukraine-Krieges. Bei Lebensmitteln sei die Zurückhaltung noch nicht so ausgeprägt.