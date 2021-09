Hambacher Fahne zurück im Landtag

Die historische Fahne des Hambacher Festes von 1832 ist am Mittwoch in einer Glasvitrine im Plenarsaal des Deutschhauses in Mainz aufgehängt worden. Sie war Anfang 2016 zu Restaurierungszwecken nach Köln gebracht worden. Zeitgleich hatten auch die umfassenden Sanierungsarbeiten im Deutschhaus begonnen. Nächste Woche wird nach der Fahne auch der Landtag wieder in den Plenarsaal umziehen. In der Zwischenzeit hatten die Sitzungen in der Steinhalle des Landesmuseums, später pandemiebedingt in der Rheingoldhalle stattgefunden.