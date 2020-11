per Mail teilen

Zu Hause bleiben! Das können Hoteliers, Gastwirte und Künstler nicht mehr hören. Wer zu Hause bleibt, gibt keinen Cent im Restaurant, im Hotel oder im Theater aus. Die Unterhaltungs- und Tourismus- Branche sieht schwarz - und gruselt sich vor dem, was noch auf sie zukommt. Passend zu Halloween haben ihre Vertreter am Samstagabend in Mainz protestiert.

Da auch bei dem Protest die Corona-Regeln beachtet werden mussten, durfen sich laut Organisatoren maximal 40 Personen gleichzeitig an der Aktion beteiligen. Die Gastronomen, Clubbesitzer und Künstler hatten unter dem Motto "Lasst uns nicht sterben" vor dem Staatstheater ein symbolischen Friedhof aufgebaut.