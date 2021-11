Halloween macht Polizei einige Arbeit

Schläge auf einer Party, Streit beim Warten - nach Halloween berichten manche Polizeistationen von mehr Einsätzen. Ein Vorfall weckt dabei sogar Erinnerungen an alte Horrorfilme.

In Freisbach (Landkreis Germersheim) löste ein als Geist kostümierter Mann einen Polizeieinsatz aus, wie die Polizei in Germersheim via Twitter mitteilte. Der Mann sei mit einer Kettensäge unterwegs gewesen. Er habe zwar die Schnittkette der Säge abgenommen gehabt, durch den aufheulenden Motor seien aber Anwohner verängstigt worden.

Verkehrschaos am Holiday-Park

Mit seinen gruseligen Halloween-Attraktionen hat der Holiday-Park in diesem Jahr viele Besucher angelockt. Einige von ihnen verloren bei der Abreise die Nerven. Schaurigen Gruselspaß versprach der Park in seinen Horror-Häusern - das wollten sich viele Besucher an Halloween nicht entgehen lassen. Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntag rund um den Park in Haßloch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückstau bei der Abfahrt vom Parkplatz

Auf der Bundesstraße 39 bildete sich ein langer Rückstau. Die Polizei griff am Sonntagabend ein, um den Verkehr zu entzerren. Trotzdem mussten viele Besucher bei der Abfahrt vom Parkplatz lange Wartezeiten in Kauf nehmen - unter anderem, weil einige Besucher es versäumt hatten, vor der Abfahrt ein Ausfahrtticket am Automaten zu lösen.

Beleidungen, Bedrohungen und ein Unfall

Wie die Polizei mitteilte, hatten einige Gäste für die langen Wartezeiten "nicht das notwendige Nervenkostüm im Gepäck". Die Beamten mussten mehrmals wegen Beleidigung und Bedrohung einschreiten. Auch ein Unfall ereignete sich. Die Verkehrsbehinderungen dauerten bis nach Mitternacht an.

Schlägerei in Speyer

Bei einer Halloween-Party in Speyer kam es in der Nacht zu einer Schlägerei. Auslöser war nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen einer dreiköpfigen Gruppe und zwei weiteren Männern. Worum es dabei ging, wurde nicht bekannt. Bei der Auseinandersetzung wurde unter anderem mit Gläsern und Bänken geworfen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Geister scheuten offenbar den Regen

Ruhig verlief die Nacht dagegen in Mainz. "Es blieb alles im Rahmen und ging nicht wirklich über einen normalen Sonntag hinaus", sagte ein Sprecher. Auch in Kaiserslautern habe es zwar vermehrt Einsätze gegeben, wobei jedoch keine größeren Vorfälle zu nennen seien, hieß es von der dortigen Polizei.

Alles in allem haben einer ersten Bilanz der Polizei in Rheinland-Pfalz zufolge die Monster und Geister in der Nacht aber nicht übermäßig über die Stränge geschlagen. Die Polizeidienststellen verzeichneten zwar hier und da Eierwürfe, abgetretene Autospiegel und andere Sachbeschädigungen, außerdem Ruhestörungen durch laute Partys sowie Streitereien unter Betrunkenen; darüber hinaus sprachen sie aber von keinen besonderen Vorkommnissen in der Halloween-Nacht. Vielerorts habe vermutlich der Regen die Spukenden davon abgehalten, Schabernack zu treiben.