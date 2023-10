per Mail teilen

Halloween ist als fester Termin im Kalender in Rheinland-Pfalz längst angekommen. Die Kinder wachsen so auf - sie freuen sich, wenn sie am 31. Oktober verkleidet von Tür zu Tür ziehen dürfen und Süßigkeiten einsammeln. Und der rheinland-pfälzische Einzelhandel freut sich mindestens genauso.